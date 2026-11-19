अहिल्यानगर : जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या बदली, पदोन्नती आणि अतिरिक्त शिक्षक समायोजन प्रक्रियेत झालेल्या कथित अनियमितता, नियमबाह्य निर्णय आणि प्रशासकीय मनमानीची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी खासदार नीलेश लंके यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांनी आज दुपारी प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दालनात कार्यकर्त्यांसह ठिय्या दिला. रात्री उशिरापर्यंत त्यांचे आंदोलन सुरू होते..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.शिक्षणमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेत शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांचे पालन होत नसल्याच्या अनेक तक्रारी झाल्या आहेत. पात्र शिक्षकांना डावलणे, प्राधान्यक्रमानुसार बदल्या न होणे, रिक्त पदांच्या उपलब्धतेबाबत विसंगती आणि ऑनलाइन बदली प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव अशा बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. शिक्षकांच्या सेवाविषयक हक्कांशी आणि कौटुंबिक परिस्थितीशी संबंधित हा संवेदनशील विषय असल्याने संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक व नियमबद्ध असणे आवश्यक आहे..गणवेश योजनेतील कापड खरेदी, गुणवत्ता तपासणी, दहा शाळांचे रोखलेले अनुदान, मुख्याध्यापकांवरील कारवाई, शिक्षकांना दिलेल्या नोटिसा, शाळा तपासणीतील कथित मनमानी, महिला शिक्षकांना कामकाजाच्या वेळेनंतर थांबविणे आणि शिक्षकांशी गैरवर्तन केल्याच्या तक्रारींचीही निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. चौकशीसाठी शासनस्तरावर स्वतंत्र समिती नियुक्त करून १५ दिवसांत प्राथमिक आणि ३० दिवसांत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश द्यावेत..प्राथमिक शिक्षकांनी गेल्या आठवड्यात जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढत अशैक्षणिक कामे, तसेच शिक्षण विभागातील कारभाराबाबत आगपाखड केली होती. बदल्या, पदोन्नती हे मुद्दे समोर आले होते. त्या आंदोलनात लंकेही सहभागी झाले होते. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) भास्कर पाटील यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवा, असे त्यांचे म्हणणे होते. आजही त्याच कारणासाठी लंके यांनी झेडपी जाऊन त्यांच्या दालनात ठिय्या दिला. पाटील आज रजेवर, तर सीईओ आनंद भंडारी कामानिमित्त मुंबईला गेल्याचे समजले. .अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळीक हेही दौऱ्यावर होते. त्यामुळे उपशिक्षणाधिकारी राजश्री घोडके व सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शेळके यांनी लंके यांची भेट घेत मागणी समजून घेतली. ते रजेच्या मुद्द्यावर अडून होते, तर प्रशासनाला केवळ रजा मंजूर करण्याचा अधिकार आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा अधिकार नसल्याचे शेळके यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, याबाबत शिक्षण मंत्र्यांसोबत त्यांनी चर्चा केली. शिक्षणाधिकारी हे स्वतःच वैद्यकीय रजेवर गेल्याचे समजल्यावर रात्री उशिरा ठिय्या स्थगित केला..नेमका विषय काय?शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि शिक्षण विस्तार अधिकारी यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेतील ज्येष्ठता, पात्रता, प्रमाणपत्रे व हरकतींच्या निवारणातील अनियमितता, तसेच उच्च न्यायालयाच्या १० जुलै २०२६ च्या निर्णयानंतर आणि शिक्षण संचालकांच्या ५ ऑगस्ट २०२६ च्या निर्देशांनंतरही सप्टेंबरमध्ये राबविलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेची चौकशी करावी. २०२५-२०२६ मधील अतिरिक्त शिक्षक समायोजन, २०२५ मधील ऑनलाइन बदली प्रक्रियेबाबतही तक्रारी आहेत. नियमबाह्य पदस्थापना, आदेशांमधील बदल आणि पारनेर तालुक्यातील नऊ शिक्षकांच्या समायोजनाचीही चौकशी व्हावी, असे खासदार लंके यांचे म्हणणे आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...लोकप्रतिनिधी म्हणून आपली भूमिका कोणत्याही व्यक्तीच्या बाजूने नाही. अन्यायग्रस्त शिक्षकांना न्याय मिळवून देणे आणि प्रशासकीय कारभारात पारदर्शकता आणणे ही मागणी आहे. वारंवार तक्रारी करूनही समाधानकारक कार्यवाही होत नसल्याने लोकशाही मार्गाने ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला.- नीलेश लंके, खासदार. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.