Ahilyanagar Water Storage: निळवंडे धरणाचा पाणीसाठा १५ दिवसांत १० टक्क्यांनी घटला; पुढील आवर्तनांसाठी काटेकोर नियोजनाचे आव्हान

अकोले : निळवंडे धरणातील पाणीसाठ्यात गेल्या पंधरा दिवसांत सुमारे दहा टक्क्यांची घट झाली आहे. पाणलोट क्षेत्रात पावसाने उघडीप घेतल्याने धरणात नव्याने पाण्याची आवक मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतीसाठी पाण्याचे नियोजन करण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. भंडारदरा आणि निळवंडे ही दोन्ही धरणे यंदाच्या पावसाळ्यात पूर्ण क्षमतेने भरली होती. .MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.मात्र, धरणांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त पाणी आल्याने मोठ्या प्रमाणात नदीपात्रात विसर्ग करावा लागला. पाणलोट क्षेत्रात चांगला पाऊस झालेला असताना निळवंडे, भंडारदरा लाभक्षेत्रात मात्र तुलनेने कमी पाऊस झाला. अकोले, संगमनेर, राहाता व श्रीरामपूर तालुक्यांत पावसाने उघडीप घेतल्याने धरणातील पाणीसाठा हळूहळू कमी होऊ लागला आहे. मंगळवारी सकाळी ८ हजार ३३४ दलघफू क्षमतेच्या निळवंडे धरणात ७ हजार ४९५ दलघफू पाणीसाठा शिल्लक होता. गेल्या पंधरा दिवसांत साठ्यात सुमारे ८३९ दलघफूची घट झाली असून, धरणातील पाणीसाठा ९० टक्क्यांपर्यंत आला आहे. भंडारदरा धरणातील पाणीसाठा मात्र अद्याप ११ हजार दलघफूच्या आसपास आहे. .दरम्यान, निळवंडे धरणातून सध्या नदीपात्रात १ हजार ४५० क्यूसेक, तर उच्चस्तरीय कालव्यातून २० क्यूसेक असा एकूण १ हजार ४७० क्यूसेक विसर्ग सुरू आहे. गेल्या चार दिवसांपासून पाणलोट क्षेत्रातील पाऊस पूर्णपणे थांबला आहे. त्यामुळे धरणात येणाऱ्या नव्या पाण्यात मोठी घट झाली आहे. मंगळवारी केवळ ११ दलघफू नवीन पाण्याची आवक झाली. सिंचनासाठी धरणातून दलघफू पाणी सोडण्यास सुरुवात झाली असून, धरणाच्या पाणीसाठ्यावर पुढील काळातील नियोजन अवलंबून आहे. आवर्तनासाठी अजून किती पाण्याचा वापर होणार आणि त्यानंतर धरणात किती साठा शिल्लक राहणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..Yavatmal DCC Election: डीसीसी'च्या रणधुमाळीत ‘बिनविरोध’चा डाव! खासदार संजय देशमुख बिनविरोध; पुसद तालुका गटही बिनविरोध .आजचा पाणीसाठा : भंडारदरा : सुमारे ११ हजार ३९ दलघफू निळवंडे : ७ हजार ४९५ दलघफू आढळा : १ हजार ५७ दलघफूकाटेकोर नियोजनाची गरज ‘अल निनो’चा परिणाम आणि पावसातील खंड यामुळे पुढील वर्षाच्या जून महिन्यापर्यंत धरणातील पाणी पुरवावे लागण्याची शक्यता आहे. गेल्या आठवड्यापासून उन्हाचा चटका वाढल्याने तालुक्यातील काही भागात पिकांवरही परिणाम जाणवू लागला आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.