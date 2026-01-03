Manoj Jarange Issues Strong Statement Over Possible Maratha Movement

Sakal

अहिल्यानगर

Manoj Jarange:समाजापेक्षा कुणीच मोठे नाही: मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे; आंदोलनाची वेळ आल्यास सरकारचं अवघड होईल!

possible protest may Trouble government says Jarange: मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा आंदोलनाची वेळ येणार नाही: मनोज जरांगे
Published on

शिर्डी: मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येईल, असे मला वाटत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जबाबदारी घेतली आहे. मराठवाड्यासाठी, तर जीआर देखील निघाला आहे. मात्र, आंदोलन करण्याची वेळ आली, तर सरकारचे अवघड होईल. मला समाजापेक्षा कुणीच मोठे नाही, असा इशारा मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी दिला.

