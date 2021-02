जिल्हा बँकेत पाचव्या दिवशी कोणीच अर्जच न काढल्याने प्रस्तापित हादरले

नगर ः जिल्हा बॅंकेच्या 21 संचालकांच्या निवडीसाठी एकूण 195 जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. दाखल अर्जांची छाननी झाली आहे. अर्जमाघारीस सुरवात झाली आहे. अर्जमाघारीचा आजचा पाचवा दिवसही निरंक गेल्याने, निवडणुकीत इच्छुकांची भाऊगर्दी कायम राहते की काय, अशी चर्चा आता जिल्ह्यात सुरू झाली आहे. आपल्या विरोधातील अर्ज माघारी घ्यावा, यासाठी प्रस्तापित विरोधी उमेदवारांच्या नाकदुऱ्या काढीत आहेत. पाचव्या दिवशी कोणीच अर्ज न काढल्याने नेते धास्तावले आहेत. हेही वाचा - माझी बदनामी केल्याने गुन्हा दाखल केला जिल्हा बॅंकेच्या संचालक निवडीसाठी 20 फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. 21पैकी दोन जागा बिनविरोध झाल्या असून, 19 जागांसाठी 193 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. अर्जमाघारीला 28 जानेवारीपासून सुरवात झाली असून, आज पाचव्या दिवसाअखेर एकाही उमेदवाराने अर्ज मागे घेतलेला नाही. त्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध होणार नसल्याचीच चर्चा आता सुरू झाली आहे. जिल्ह्यातील नेत्यांनी बॅंकेची निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादीच्या गळाला दोन जण लागले असल्याचे बोलले जात असून, संबंधित दोघांचाही पक्षप्रवेश होऊन संबंधित मतदारसंघात निवडणूक बिनविरोध होणार असल्याचे बोलले जात आहे.

