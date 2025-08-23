अहिल्यानगर

Parner News : पारनेर येथे होणार आता 12 ज्योतिर्लिंगांचे दर्शन

मार्तंड बुचुडे
Updated on

पारनेर - पारनेर येथे 12 ज्योतिर्लिंगांचे तीर्थ स्थळे असल्याने पारनेरला श्री क्षेत्र प्रतिकाशी असेही संबोधले जाते. श्री पराशर ऋषींनी स्थापन केलेल्या या बारा ज्योतिर्लिंगांचे दर्शन क्यूआर कोड गुगलवर सर्च करून आता ते सोपे झाले आहे.

parner
Darshan

