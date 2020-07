राहुरीत कोरोनाबाधितांचा आकडा वाढता वाढता वाढे...

राहुरी : कोरोनाचा प्रादूर्भाव सुरू झाल्यापासून काल (गुरुवारी) दिवसभरात प्रथमच तालुक्यात तब्बल नऊ कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले. त्यामुळे आतापर्यंत कोरोनाच्या विळख्यातून दूर असलेल्या राहुरी तालुक्यात धोक्याची घंटा वाजली आहे. तालुक्यात आजअखेर 24 जण पॉझिटिव्ह आढळले अाहेत. आठजण उपचारानंतर घरी परतले आहेत. उर्वरित सोळा रुग्णांपैकी बारा जणांवर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात, तर चार जण खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. हेही वाचा - भेळीमुळे झाले त्याच्या आयुष्याचे सोने तालुक्यात केसापूर (4), पाथरे (1), सोनगाव (2), सात्रळ (1), वांबोरी (2), तांदुळवाडी (2), म्हैसगाव (2), वरवंडी (1), राहुरी फॅक्टरी (3), शेटेवाडी (1), देवळाली प्रवरा (1), कात्रड (1), वळण (1), राहुरी शहर (1), तमनर आखाडा (1) येथील रहिवासी रुग्ण बाधित आढळले. तमनर आखाडा, सोनगांव, वळण येथील चार रुग्ण तालुक्याबाहेर रहात अाहेत. त्यांना बाहेरच संसर्ग झाला आहे. परंतु त्यांचा मुळपत्ता राहुरी तालुका असल्यामुळे नोंदणी राहुरी तालुक्यात झाली आहे. त्याशिवाय तालुक्याबाहेरील रहिवासी व्यक्ती वांबोरी (1), टाकळीमिया (2), राहुरी शहर (1) कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले.

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ येथे कोविड केअर सेंटरमध्ये आज दुपारी बारा वाजेपर्यंत 85 जणांना संस्थात्मक क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. तालुक्यात एकाच दिवशी नऊजण कोरोना बाधित आढळल्याने प्रशासनाची धावपळ उडाली आहे. बाधित ठिकाणांचा परिसर आज सील करण्यात आला. नागरिकांनी विनाकारण गर्दी करणे, गर्दीत जाणे टाळावे. सोशल डिस्टन्सींग, मास्क, सॅनिटायझर याचा वापर करावा. असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात येत आहे.

