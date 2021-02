पारनेरमध्ये प्रारूप मतदारयादीवर हरकतींचा पाऊस, प्रशासन हँग

पारनेर ः नगरपंचायतीच्या प्रारूप मतदार यादीवर मुदतीच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत तब्बल 659 हरकती आल्या आहेत. हरकती दाखल करण्याचा सोमवार (ता. 22) हा शेवटचा दिवस होता. प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध होताच त्यावर हरकतींचा पाऊस पडला. अनेकांनी बोगस कागदपत्रे सादर करून मतदार यादीत शहराबाहेरील मित्र, नातेवाइकांचा समावेश केला आहे. दाखल झालेल्या या हरकतींवर निर्णय घेण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

पारनेर नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. त्याची प्राथमिक तयारी म्हणजे, मतदारांची प्रारूप यादी. ही यादी 15 फेब्रुवारीला प्रसिद्ध झाली. त्यावर 22 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती नोंदविण्याची मुदत होती. त्यानुसार कालपर्यंत (सोमवार) उच्चांकी 659 हरकती आल्या आहेत. हेही वाचा - कोरोना वाढला ः प्रशासनाने घेतला मोठा निर्णय प्रशासकीय यंत्रणेला त्याची शहानिशा करून अंतिम यादी प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. हे अतिशय जिकिरीचे काम आहे. कारण, अंतिम यादी एक मार्चला जाहीर करावी लागणार आहे, म्हणजेच अवघ्या सात दिवसांत हरकतींचा निपटारा प्रशासनाला करावा लागणार आहे. संबंधित प्रभागात जाऊन मतदार तेथे राहतो का, याची खात्री करावी लागणार आहे. त्यासाठी संबंधित मतदार वा त्या प्रभागातील इच्छुक उमेदवारास, मतदार तेथेच राहत असल्याचे पुरावे द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया वेळखाऊ ठरणार आहे. मात्र, त्याशिवाय हरकतींचा निपटारा करणे प्रशासनास कठीण आहे. एखाद्या प्रभागातील नावे दुसऱ्या प्रभागात गेली असतील, तर त्याचीही खात्री करावी लागणार आहे. मतदान केंद्रनिहाय यादी आठ मार्चला प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यामुळे एक मार्चनंतर कोणत्याही क्षणी नगरपंचायतीच्या निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्‍यता आहे. 12 हजार 66 मतदार

नगरपंचायतीच्या प्रारूप यादीनुसार 12 हजार 66 मतदारांची नोंद झाली आहे. आता त्यावर हरकतींचा पाऊस पडला आहे. त्यामुळे अंतिम यादीत नगरपंचायतीचे भविष्य कोणाच्या हाती द्यायचे, हे ठरविण्यासाठी किती मतदार राहतात, हे एक मार्चलाच निश्‍चित होणार आहे. हरकतींमुळे सुमारे दोन हजारांवर नावे कमी होतील, असा अंदाज आहे. हरकतींवर शहानिशा करण्यासाठी थेट प्रभागात जाणार आहोत. नंतर त्याबाबतचा अहवाल प्रांताधिकारी तथा नगरपंचायतीचे प्रभारी मुख्याधिकारी सुधाकर भोसले यांच्याकडे सादर केला जाणार आहे. तेच अंतिम यादीबाबत निर्णय घेतील.

- डॉ. सुनीता कुमावत, मुख्याधिकारी, पारनेर



