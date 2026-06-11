Bribery Case: महामार्गात गेली शेतजमीन, शेतकऱ्याला भरपाईचे पैसे देण्यासाठी मागितले १ लाख २० हजार; महसूल सहाय्यकासह कंत्राटी कर्मचारी जाळ्यात

अहिल्यानगर : भूसंपादनापोटी मंजूर झालेले पैसे देण्यासाठी एक लाख २० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल सहायक मंगेश विजय डुमणे (तत्कालिन नेमणूक उप विभागीय कार्यालय, श्रीगोंदे- पारनेर विभाग) व कंत्राटी कर्मचारी अमोल कानिफनाथ खामकर यांच्याविरुद्ध कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिस निरीक्षक छाया देवरे यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...तक्रारदार यांची व त्यांच्या कुंटुबियांच्या मालकीची मौजे जंगलेवाडी (ता. श्रीगोंदे) येथील १४३ गुंठे जमीन ही राष्ट्रीय महामार्गामध्ये रेल्वे उड्डाणपुलाच्या कामासाठी भूसंपादीत झाली होती. शेतजमिनीची नुकसान भरपाई म्हणून त्यांना शासनाकडून एक कोटी ४७ लाख रुपये मंजूर झाले होते..शासनाकडून मिळणाऱ्या भूसंपादनाच्या या प्रलंबित पैशांच्या प्रकरणाबाबत तक्रारदाराने संबंधित उप विभागीय अधिकारी, श्रीगोंदे-पारनेर विभाग कार्यालय, येथील दुमणे व खामकर यांची भेट घेतली असता त्यांनी तक्रारदार यांच्याकडे वेळोवेळी लाचेची मागणी केली..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.\rलोकसेवक ढुमणे याने व्हॉट्स अॅप कॉल करून एक लाख २० हजार रुपये लाचेची मागणी केली. जर पैसे दिले तरच एफटीओ (फंड ट्रांन्स्फर ऑर्डर) हातात देतो. एफटीओ जनरेट करण्यासाठी प्रांत साहेबांना पैसे द्यावे लागतील, अशी तक्रार संबंधित तक्रारदारांनी लाचलुचपत विभागाकडे केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने लाच मागणी पडताळणी कारवाई दरम्यान लोकसेवक ढुमणे व जामकर यांनी तक्रारदार यांच्याकडे शेतजनीनीची नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी लाचेची मागणी केल्याचे स्पष्ट झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.