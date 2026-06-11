अहिल्यानगर

Bribery Case: महामार्गात गेली शेतजमीन, शेतकऱ्याला भरपाईचे पैसे देण्यासाठी मागितले १ लाख २० हजार; महसूल सहाय्यकासह कंत्राटी कर्मचारी जाळ्यात

ACB trap against officials demanding ₹1.2 lakh bribe: भूसंपादन भरपाईसाठी कोटींची रक्कम मंजूर; एफटीओ देण्यासाठी महसूल सहाय्यकाकडून १.२० लाखांची लाच मागणी उघड
Farmer Asked to Pay ₹1.2 Lakh to Receive Land Acquisition Compensation; Two Held

Farmer Asked to Pay ₹1.2 Lakh to Receive Land Acquisition Compensation; Two Held

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर : भूसंपादनापोटी मंजूर झालेले पैसे देण्यासाठी एक लाख २० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल सहायक मंगेश विजय डुमणे (तत्कालिन नेमणूक उप विभागीय कार्यालय, श्रीगोंदे- पारनेर विभाग) व कंत्राटी कर्मचारी अमोल कानिफनाथ खामकर यांच्याविरुद्ध कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिस निरीक्षक छाया देवरे यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे.

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