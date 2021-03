भाऊचा बड्डे नगरकरांना नडला, सहलीतून दीडशेजणांना कोरोनाची बाधा

नगर ः नगर शहरात कोरोनाचा कहर सुरू आहे. मागील वर्षी परदेशी व्यक्तिंमुळे कोरोना आला होता. नगर शहरातील एका हॉटेल व्यावसायिकाच्या बड्डेमुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात लागण झाली आहे. त्याच्या वाढदिवसामुळे तब्बल दीडशेजणांपेक्षा जास्त लोक बाधित झाले आहेत. आपल्या एकसष्टीनिमित्त त्याने शहर व जिल्ह्यातील आपेष्टांची सहल उत्तर भारतात नेली होती. या ट्रीपने घात केला आहे. वैष्णवदेवी, जम्मू, काश्मीर, अमृतसर भागात देवदर्शन करवून आणले. नेमके हे लोक कोठे बाधित झाले, हे माहिती नाही. परंतु त्यामुळे समूह संसर्ग झाला आहे. तब्बल पावणे दोनशेजणांची ही सहल होती. रेल्वेने ही सहल काढण्यात आली. यात सहलीत शेवगाव, नगर शहर, श्रीरामपूर, शेवगाव तालुक्यातील लोक सहभागी झाले होते. सहलीत असताना काहीजणांना त्रास जाणवू लागला. त्यामुळे ते माघारी आले. त्याची कोरोना टेस्ट केली असता ती पॉझिटिव्ह आली. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकामुळे मोठ्या प्रमाणात कोरोना जिल्ह्यात घुसला आहे. मागील आठवड्यात एक अंत्ययात्रा निघाली होती. त्या व्यक्तीच्या घरातील लोक बाधित झाले आहेत. त्यांच्यामुळे इतरांनाही बाधा झाल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांनी धास्ती घेतली आहे.

