कोरोना लागला बालकांमागे... दीड वर्षांची चिमुरडी बाधित

नगर ः नगर जिल्ह्यात कोरोना आतापर्यंत तरूण आणि वृद्धांच्या पाठीमागे लागला होता. परंतु त्याने आता बालकांना घेरण्यास सुरूवात केली आहे. राशीन येथील सहा वर्षांची मुलगी कोरोनामुक्त झाल्यानंतर संगमनेरमधील एका दीड वर्षांच्या मुलीला लागण झाली आहे. पारनेर तालुक्यातील भाळवणीतील दहा वर्षांचा मुलगाही पॉझिटिव्ह सापडला. जिल्ह्यातील आणखी आठ रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. आज या रुग्णांना डिस्चार्ज मिळाला आहे. नगर तालुका, नगर शहर, राहाता, संगमनेर, श्रीरामपूर, अकोले, राहूरी आणि पारनेर येथील हे रुग्ण आहेत. सर्व कोरोनामुक्त झालेले रुग्ण हे बाहेरील जिल्हयातून अहमदनगर जिल्ह्यात आले होते. आतापर्यंत कोरोनामुक्त होऊन घरी परतलेल्या एकूण व्यक्तींची संख्या आता ९० झाली आहे. जाणून घ्या - रोहित पवार यांना का वाटतोय मेहुणीचा अभिमान आज जिल्ह्यात ०६ नवीन रुग्ण आढळले. तर ६१ व्यक्तींचे अहवाल निगेटीव आले आहेत. शेवगाव तालुक्यातील रानेगाव येथील ३२ वर्षीय युवक बाधित आहे. यापूर्वी बाधित आढळलेल्या येथील व्यक्तीसोबत हा युवक मुंबईस जाऊन आला होता. पारनेर तालुक्यातील भाळवणी येथील १० वर्षीय मुलगाही बाधित निघाला. तर लालबाग येथून घुलेवाडी (पारनेर) येथे आलेली २८ वर्षीय महिला बाधित सापडली. हेही वाचा - कुकडीच्या पाण्यात असं शिजतंय राजकारण, पुण्यापुढे नगरच्या नेत्यांचे लोटांगण संगमनेर शहरातील दोघांना कोरोनाची लागण झाली आहे. कोल्हेवाडी रोड येथील दीड वर्षांची मुलगी आहे.तर नवघरगल्ली येथील ३२ वर्षीय तरुणाला लागण आहे. नगर शहरातील लालानगर, नेप्तीनाका, केडगाव येथील ५० वर्षीय महिलेला कोरोनाची लागण झाली. जिल्ह्यातील एकूण रुग्णसंख्या १८३ झाली आहे. (महानगरपालिका क्षेत्र ३६, अहमदनगर जिल्हा ९४, इतर राज्य ०२, इतर देश ०८ इतर जिल्हा ४३), जिल्हयात अॅक्टीव केसेस ८३ (०२ संगमनेर येथील खासगी रुग्णालयात) आहेत. एकूण स्त्राव तपासणी २७९६, निगेटीव २५०५ रिजेक्टेड २६ निष्कर्ष न निघालेले १८ अहवाल बाकी ६३ आहेत.

