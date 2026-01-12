माेठी बातमी! स्वामी विवेकानंद जयंतीनिमित्त मुलींच्या शिक्षणासाठी ‘विद्याधन’ योजना; एक लाख मिळणार, काय आहे याेजना..

शिर्डी: दहावीच्या निकालासोबत उच्च शिक्षणासाठी मुलींच्या हातावर तब्बल एक लाख रुपयांची रक्कम ठेवण्याची अनोखा उपक्रम वाकडी येथील स्वामी विवेकानंद इंटरनॅशनल स्कूलने हाती घेतला आहे. स्वामी विवेकानंद जयंतीचे औचित्य साधून उद्या (ता. १२) तब्बल सतरा मुलींच्या हाती प्रत्येकी एक लाख रुपयांचे धनादेश सोपविले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे बालवाडी ते दहावीपर्यंत दरवर्षी मुलींच्या वार्षिक फी मधून काही रक्कम ठेव स्वरूपात ठेऊन हे एक लाख रुपये उच्च शिक्षणासाठी त्यांच्या हाती दिले जाणार आहेत. स्वामी विवेकानंद विद्याधन योजना या नावाने सुरू करण्यात आलेली ही योजना अन्य शाळांना मार्गदर्शक ठरणारी आहे..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.या योजनेबाबत माहिती देताना शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष जयेंद्र काले व बबन घोरपडे म्हणाले, बालवाडी ते दहावीपर्यंत एक मुलगी सुमारे १ लाख २९ हजार रुपये फी भरते. आम्ही दरवर्षी त्यातील ठरावीक रक्कम वर्धमान पतसंस्थेत ठेव स्वरूपात ठेवतो. विद्यार्थिनीचे दहावी पूर्ण होईपर्यंत एक लाख २९ हजार रुपये जमा होतात. त्यातील एक लाख रुपये आम्ही मुलींना परत करतो. याचा अर्थ असा की दहावीपर्यंतचे तिचे शिक्षण केवळ २९ हजार रुपये शुल्क भरून होते. उच्च शिक्षणासाठी एक लाख रुपये भेट स्वरूपात मिळतात..ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बेटी बचाव-बेटी पढाव अभियानाची घोषणा केली. त्यावेळी २०१५ साली आम्ही सामाजिक कार्यकर्त्या डाॅ. सुधा कांकरिया यांच्या कार्यापासून प्रेरणा घेऊन ही आगळी-वेगळी स्वामी विवेकानंद विद्याधन योजना सुरू केली. यंदापासून पुढील प्रत्येक वर्षी शाळेतील प्रत्येक मुलीला या योजनेचा लाभ मिळत राहिल. मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी पालकांना आर्थिक आधार मिळाला. त्यांचे शिक्षण अर्धवट थांबू नये, या हेतूने ही योजना सुरू केली आहे..शाळेचे विश्वस्त अॅड.संजय कोते, बाबासाहेब वाघ, शोभा घोरपडे, मिना कोते, छाया वाघ आदींच्या सहभागातून या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी सुरू आहे. शाळेतील एकूण ९८६ मुलींच्या नावे ठेव पावत्या जमा आहेत. या सर्व मुलींनी उच्च शिक्षणासाठी एक लाख रुपयांची रक्कम दहावीच्या निकालानंतर मिळणार आहे. .माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.ही स्वामी विवेकानंद विद्याधन योजना यापुढे निरंतर सुरू राहील. उद्या स्वामी विवेकानंद जयंतीचे औचित्य साधून पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व सामाजिक कार्यकर्त्या डाॅ. सुधा कांकरिया यांच्या हस्ते सतरा मुलींना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा धनादेश समारंभपूर्वक वितरित केला जाणार आहे.- बाबासाहेब घोरपडे, उपाध्यक्ष, स्वामी विवेकानंद इंटरनॅशनल स्कूल अॅण्ड ज्युनिअर काॅलेज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.