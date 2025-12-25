अहिल्यानगर

Parner News: दोन दिवसांत एक व्यक्ती बेपत्ता! 'पारनेरमध्ये वर्षभरात १६५ प्रकरणे'; ३५ जणांचा अद्याप शोध नाही!

Parner police missing case investigation: पारनेरमध्ये बेपत्ता प्रकरणांची वाढती संख्या; पोलिसांसमोर आव्हान
165 Missing in a Year: Parner Police Face Major Challenge

165 Missing in a Year: Parner Police Face Major Challenge

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-मार्तंड बुचुडे

पारनेर : पारनेर तालुक्यात जानेवारी ते आजअखेरपर्यंत तब्बल १६५ स्त्री-पुरुष बेपत्ता झाले आहेत. सरासरी दोन दिवसांत एक व्यक्ती बेपत्ता होत असल्याचे चित्र आहे. या प्रकरणांपैकी १३० जणांचा शोध लागला असला, तरी अद्याप ३५ स्त्री-पुरुष बेपत्ता असून, त्यांचा शोध घेणे हे पोलिस यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान ठरले आहे. ही बाब गंभीर असून प्रभावी उपाययोजनांची गरज व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
crime
parner
district
missing case
Law and Order
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com