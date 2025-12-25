Parner News: दोन दिवसांत एक व्यक्ती बेपत्ता! 'पारनेरमध्ये वर्षभरात १६५ प्रकरणे'; ३५ जणांचा अद्याप शोध नाही!

-मार्तंड बुचुडेपारनेर : पारनेर तालुक्यात जानेवारी ते आजअखेरपर्यंत तब्बल १६५ स्त्री-पुरुष बेपत्ता झाले आहेत. सरासरी दोन दिवसांत एक व्यक्ती बेपत्ता होत असल्याचे चित्र आहे. या प्रकरणांपैकी १३० जणांचा शोध लागला असला, तरी अद्याप ३५ स्त्री-पुरुष बेपत्ता असून, त्यांचा शोध घेणे हे पोलिस यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान ठरले आहे. ही बाब गंभीर असून प्रभावी उपाययोजनांची गरज व्यक्त होत आहे. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.पारनेर व सुपे या दोन पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत वर्षभरात ११६ स्त्रिया व ४९ पुरुष बेपत्ता झाले. काही प्रकरणांत तपासाला यश आले. मात्र, अनेक जण दिवस-महिन्यांपासून बेपत्ता असल्याने काही तपास थंडावल्याचे चित्र दिसते. परिणामी, संबंधित कुटुंबे आज नाही, तर उद्या आपल्या माणसाचा शोध लागेल, या आशेवर जगत असून, आतुरतेने वाट पाहत आहेत. तालुक्यातील काही बेपत्ता प्रकरणांची नोंद पोलिस दप्तरी होत नाही, तर काही प्रकरणांत नोंदीनंतर पुढील तपासात गती येत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. .घर सोडून जाण्यामागे वेगवेगळी कारणे असली, तरी कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्ती प्रिय असते. त्यामुळे एखादी व्यक्ती हरवल्यास संपूर्ण कुटुंब अस्वस्थ होते. सुरवातीच्या काही दिवसांत कसून तपास होतो; मात्र कालांतराने तपासाची धार कमी पडते, अशी भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. काही वेळा मुली किंवा महिला स्वखुशीने घर सोडून गेल्यानंतर परतण्यास नकार देतात.अशा परिस्थितीत तपास अधिक गुंतागुंतीचा ठरतो. परिणामी, पोलिस व कुटुंबीय दोघेही हतबल होऊन तपास थांबवतात, अशी वस्तुस्थिती आहे..बेपत्ता होण्यामागील कारणेरागाच्या भरात घर सोडणे, गर्दीत लहान मुले किंवा महिला हरवणे, मानसिक असंतुलनामुळे घराबाहेर पडणे, गतिमंद व्यक्तीला घराचा पत्ता न सापडणे, तसेच महिला-मुलींच्या बाबतीत पळून जाणे किंवा पळवून नेले जाणे अशी विविध कारणे बेपत्ता प्रकरणांत दिसून येतात..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...वर्षभरातील आकडेवारी(कंसात शोध लागलेली संख्या)पारनेर पोलिस ठाणे :पुरुष : ४० (३३)स्त्रिया : ८७ (७१)सुपे पोलिस ठाणे :पुरुष : ०९ (७)स्त्रिया : २९ (१९एकूण बेपत्ता : १६५ । शोध लागले : १३० । अद्याप बेपत्ता : ३५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.