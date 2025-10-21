पारनेर: कांदा निर्यातीच्या धोरणात सुत्रता आणून निर्यात वाढवावी, तसेच शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळावा त्यासाठी केंद्र शासनास अवगत करण्याचे निवेदन पारनेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक विजय पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांना दिले..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.पवार पारनेर दौऱ्यावर आले असताना विजय पवार यांनी हे निवेदन दिले. या निवेदनात म्हटले आहे, पारनेरच्या शेतकऱ्यांचे प्रमुख आर्थिक उत्पन्नाचे साधन कांदा या नगदी पिकावर अवलंबून आहे. गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून कांदामालास बाजारभाव नसल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. वाढती महागाई, खते व औषधे, तसेच मजुरीचे दर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढलेले असल्याने शेतकऱ्यांचा कांदा उत्पादन खर्च हा प्रती एकर ७० ते ८० हजार होत आहे. .कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कांदा चाळीमध्ये साठवून ठेवलेला आहे. तो आता खराब होऊ लागला आहे. एप्रिलपासून कांद्याच्या दरात मोठ्या प्रमाणात घसरण झालेली आहे. राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कांदा या शेतमालाची आवक असल्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचे बाजारभाव प्रती किलो २ ते १३ रुपयांपर्यंत झालेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा उत्पादन खर्च निघणे अवघड झालेले आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.त्यासाठी कांदा परदेशात निर्यात करावा व कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारित चांगला दर मिळावा, अशी मागणी राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी, सभापती, उपसभापती व बाजार समितीचे संचालक मंडळ, व्यापाऱ्यांतर्फे करण्यात आली आहे. यावेळी खासदार नीलेश लंके, माजी सरपंच राजू शेख, दीपक पवार, सचिन पवार, किरण पवार, उपसरपंच इमरान शेख, सचिन काळे, प्रकाश पवार, मनोज बाफना, सुरेखा पवार, पूनम मुंगसे, लता शितोळे, राजश्री पवार, शुभांगी पवार, स्वप्नील पवार, उमेश पवार, प्रणव पवार, मनीषा पवार, मनोज बाफना आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.