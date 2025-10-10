अहिल्यानगर

Sangamner News: 'शेतकऱ्याने कांद्यावर फिरवला रोटाव्हेटर'; भाव नसल्याने हतबल; पिकांवरील खर्च आला अंगलट

Heartbreaking Scene in Maharashtra: पेमरेवाडी येथील शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने कांद्याचं पीक घेतलं होतं. गेल्या वर्षी चांगला भाव मिळाल्याने दिवाळी जोरात साजरी झाली होती. मात्र, यंदा नुसता पाऊसच नव्हे, तर भाव नसल्यानेही शेतकरी अक्षरशः हवालदिल झाले आहेत.
A heart-wrenching sight — a farmer using a rotavator to destroy his onion crop after market prices crashed.

सकाळ वृत्तसेवा
संगमनेर: कांदा काढला, पण चांगला भाव नसल्याने बाजारात विकायला नेलाच नाही...एवढ्या कष्टाने घेतलेलं पीक शेवटी रोटाव्हेटरखाली गाडावं लागलं. सरकार कुठं आहे? दिवाळी तरी कशी साजरी करायची? अशा शब्दांत पेमरेवाडी (ता. संगमनेर) येथील शेतकरी सखाराम डोंगरे यांनी आपली व्यथा मांडली.

