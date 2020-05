संगमनेरात कांदा गेला ९०० रूपयांवर

नगर ः राहाता, संगमनेर व अकोले बाजार समितीत आज कांद्याचे लिलाव झाले. या दोन्ही बाजार समित्यांमध्ये 19 हजार 273 कांदागोण्यांची आवक झाली. त्यात संगमनेरमध्ये क्रमांक एक कांद्याला 900 रुपये क्विंटल भाव मिळाला. कोरोनामुळे खरेदीसाठी व्यापारी येत नसल्याने बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची आवक मंदावली आहे. त्याचा परिणाम भावावर झाला आहे. हेही वाचा - पाथर्डीच्या शेतकऱ्याला शेवग्याच्या शेंगामुळे कोरोना संगमनेरला 12 हजार 614, राहात्यात 5877, तर अकोल्यात 782 कांदागोण्यांची आवक झाली. त्यात संगमनेरला क्रमांक एक कांद्याला 900, अकोल्यात 850, तर राहात्यात 800 रुपये क्‍विंटल भाव मिळाला. डाळिंबे 70 रुपये किलो

राहाता बाजार समितीत आज 2271 कॅरेट डाळिंबांची आवक झाली. त्यात क्रमांक एक डाळिंबांना 70 रुपये प्रतिकिलो भाव मिळाला. राहात्यासह परिसरातून डाळिंबांची आवक झाली. त्यात क्रमांक एक डाळिंबांना 51 ते 70, क्रमांक दोनला 16 ते 50, क्रमांक तीनला अडीच रुपये ते 15 रुपये प्रतिकिलो भाव मिळाला.

Web Title: Onion went to Sangamner for 900 rupees