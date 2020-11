कांदा तब्बल एक हजार रूपयांनी गडगडला

सोनई (अहमदनगर) : नेवासे बाजार समितीच्या घोडेगाव येथील उपबाजारात कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. क्विटंलच्या भावाला एक हजाराने उतरती कळा लागली आहे. दिवाळी सणामुळे आठ दिवस लिलाव बंद होते. सोमवारी झालेल्या लिलावात पाच हजारापर्यंत भाव होते. या लिलावात ५२,२२० कांदा गोण्यांची आवक झाली होती. एक नंबर कांद्यास साडेतीन ते चार हजार रुपये क्विंटलचा भाव मिळाला. दोन नंबर कांद्यास अडीच ते तीन हजार तर हलक्या कांद्यास पाचशे ते एक हजाराचा भाव मिळाला. भाव वाढतील या अपेक्षेने अनेक शेतक-यांनी ठेवलेल्या कांद्यास मोड फूटू लागल्याने परीसरातून कांदा गोण्यांची आवक मोठ्या प्रमाणात झाली. प्रत्यक्ष लिलाव सुरु झाल्यानंतर महिनाभर स्थिर असणारा भाव एक हजाराने कमी झाल्याने शेतक-यांचा हिरमोड झाला. या लिलावात आठ कोटी एकोणतीस लाख ८० हजार रुपायाची उलाढाल झाली. असल्याची माहिती सचिव देवदत्त पालवे यांनी दिली आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: Onions have arrived in large quantities in the Ghodegaon sub market of the Nevasa Bazar Samiti