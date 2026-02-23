Ahilyanagar News:‘शिष्यवृत्ती’ला २ हजार विद्यार्थ्यांची दांडी; गैरहजर विद्यार्थ्यांबाबत अहिल्यानगर जिल्हा परिषद काय घेणार निर्णय?

अहिल्यानगर: जिल्ह्यात इयत्ता पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा आज (ता.२२) शांततापूर्ण वातावरणात पार पडली. या परीक्षेसाठी पाचवीच्या ३७ हजार ९५१, तर आठवीच्या २० हजार ६४० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. यातील पाचवीच्या पहिल्या पेपरला ६५८, दुसऱ्या पेपरला ६६२, तर आठवीच्या पहिल्या पेपरला ४२६ आणि दुसऱ्या पेपरला ४३०, असे २ हजार १७६ विद्यार्थ्यांनी दांडी मारली..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...गैरहजर असणाऱ्यांमधील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क जिल्हा परिषद प्रशासनाने भरलेले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांमधील गैरहजर विद्यार्थ्यांबाबत काय निर्णय होणार, याकडे लक्ष राहणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार यापुढे इयत्ता चौथी व सातवीतील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची परीक्षा घेतली जाणार आहे. या परीक्षेला अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित व स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांमधील विद्यार्थी बसू शकतात. या परीक्षेत विद्यार्थ्यांना दोन पेपर द्यावे लागणार आहेत..प्रत्येक पेपर १५० गुणांचा राहणार आहे. परीक्षेत वस्तुनिष्ठ, बहुपर्यायी प्रश्न असून, विद्यार्थ्यांना बहुपर्यायातून एक अचूक पर्याय निवडावा लागतो. दरम्यान, पूर्वीपासून इयत्ता चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांचीच शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जात होती. पण, काही वर्षांपूर्वी पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्याचा निर्णय झाला. आता तो पुन्हा बदलण्यात आला असून, यापुढे इयत्ता चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांचीच परीक्षा होणार आहे. त्यामुळे रविवारी झालेली पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची परीक्षाही शेवटची परीक्षा होती. दुसरीकडे इयत्ता चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा २६ एप्रिल रोजी होणार आहे. या परीक्षेसाठी जिल्ह्यातील सर्व शाळांमधील सुमारे ५० हजार विद्यार्थी आहेत..रविवारी झालेल्या परीक्षलेला पाचवीच्या पेपर क्रमांक एकला ३८ हजार ६०९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केलेली होती. यातील ३७ हजार ९५१ विद्यार्थी हजर होते, तर ६५८ विद्यार्थ्यांनी दांडी मारली. पेपर क्रमांक दोनला ३८ हजार ६०९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. यातील ३७ हजार ९४७ विद्यार्थी हजर होते, तर ६६२ विद्यार्थी गैरहजर होते. आठवीच्या पेपर क्रमांक १ ला २१ हजार ६६ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती, तर २० हजार ६४० विद्यार्थी हजर होते. ४३० विद्यार्थ्यांनी परीक्षेला दांडी मारली..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.तीन वर्षे मिळणार शिष्यवृत्तीपरीक्षेच्या निकालानंतर मेरिटमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी पाच हजार आणि साडेसात हजार रुपये शिष्यवृत्ती शासनाकडून दिली जाते. पुढील तीन वर्षे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती सुरू राहत असते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.