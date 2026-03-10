अहिल्यानगर

Success Story:प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत अल्पेशचा ‘यूपीएससी’त डंका; वडिलांच्या निधनानंतर आईने काबाडकष्ट करुन दिलं शिक्षण, डाेळ्यांतून आश्रू..

Alpesh Clears UPSC Exam After father’s Death: अल्पेशच्या जिद्दीने यूपीएससीत मिळवले यश; आईच्या कष्टांचे चीज
Mother’s Hard Work Bears Fruit as Alpesh Cracks Union Public Service Commission

Mother’s Hard Work Bears Fruit as Alpesh Cracks Union Public Service Commission

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

निघोज : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) स्पर्धा परीक्षेत निघोज येथील अल्पेश भाऊसाहेब ढवळे यांनी ६८७ वी रँक मिळवून उल्लेखनीय यश संपादन केले. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत मिळवलेल्या या यशामुळे निघोज परिसरातून अभिनंदन होत आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
district
UPSC exam
UPSC Result
Success story

Related Stories

No stories found.