Pandita Ramabai Bibl: इतिहासाचा अनमोल ठेवा! पंडिता रमाबाईंच्या अनुवादित बायबलची १९२४ मधील दुर्मीळ प्रत संग्रहालयात जतन

अहिल्यानगर: समाजसुधारक पंडिता रमाबाई यांनी अनुवादित केलेल्या बायबलची १९२४ मध्ये प्रकाशित झालेली दुर्मीळ प्रत येथील ऐतिहासिक वस्तू संग्रहालय व संशोधन केंद्रात कायमस्वरूपी जतनासाठी जमा करण्यात आली आहे. पंडिता रमाबाईंची विद्वत्ता, त्यांचे भाषांतर कार्य, तसेच स्त्रीशिक्षण आणि सामाजिक सुधारणांसाठी त्यांनी केलेल्या व्यापक कार्याची साक्ष देणारा हा ऐतिहासिक ग्रंथ संग्रहालयाच्या ठेव्यामध्ये महत्त्वाची भर ठरला आहे..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.सावेडी येथील रवींद्र ठोंबरे यांनी ही प्रत संग्रहालयाचे डॉ. संतोष यादव यांच्याकडे संग्रहालयासाठी कायमस्वरूपी देणगी म्हणून सुपूर्द केली. हा ऐतिहासिक ग्रंथ सोलापूरच्या किरण साळवी यांच्या नावाने जतन करून ठेवावा, अशी विनंतीही देणगीदारांनी केली आहे..याबाबत संग्रहालयाचे कार्यकारी विश्वस्त डॉ. साताळकर म्हणाले, की ही दुर्मीळ प्रत अभ्यासक आणि संशोधकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल. उपलब्ध संदर्भांनुसार ४ एप्रिल १९२२ रोजी बायबलच्या भाषांतराचे शेवटचे पान पूर्ण करून ते मुद्रणासाठी देण्यात आले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे ५ एप्रिल १९२२ रोजी पंडिता रमाबाईंचे निधन झाले. पुढे त्यांच्या मराठी बायबल भाषांतराची मुद्रित आवृत्ती १९२४ मध्ये प्रकाशित झाली..रमाबाईंचे कार्यपंडिता रमाबाईंनी आपले संपूर्ण आयुष्य महिलांचे शिक्षण, स्वावलंबन, प्रतिष्ठा आणि सामाजिक हक्कांसाठी समर्पित केले. बालविवाह, विधवांवरील अन्याय, केशवपन आणि महिलांवर लादलेल्या विविध सामाजिक बंधनांविरोधात त्यांनी आवाज उठविला. महिलांच्या शिक्षणासाठी त्यांनी आर्य महिला समाजाची स्थापना केली..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.दुर्मीळ ऐतिहासिक ग्रंथ आणि वस्तू केवळ वैयक्तिक संग्रहापुरत्या मर्यादित न राहता सार्वजनिक संग्रहालयात जतन झाल्यामुळे त्याचा लाभ पुढील पिढ्यांसह अभ्यासक आणि संशोधकांना मिळतो. पंडिता रमाबाई यांच्याशी संबंधित हा महत्त्वपूर्ण ग्रंथ संग्रहालयाला देऊन देणगीदारांनी इतिहासाच्या जतनासाठी मोलाचे योगदान दिले आहे.-डॉ. संतोष यादव, क्युरेटर, ऐतिहासिक वस्तू संग्रहालय .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.