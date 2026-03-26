Ahilyanagar Petrol News: अहिल्यानगरमध्ये पेट्रोलच्या अफवांचा ‘भडका’, पंपावर रांगा; अफवांवर विश्वास ठेवू नका, प्रशासनाचे नागरिकांना गर्दी न करण्याचे आवाहन!

अहिल्यानगर: इराणविरुद्ध इस्रायल-अमेरिका संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर एकीकडे गॅसटंचाई जाणवत असतानाच पेट्रोल पंपांवर आज रांगा दिसू लागल्या. भारतातील पेट्रोलियम कंपन्यांनी अग्रिम रक्कम मिळाल्याशिवाय पेट्रोलपंपांना इंधन पुरवठा न करण्याची भूमिका घेतल्यामुळे अनेक पेट्रोलपंप मालकांना पेट्रोल मिळू शकले नाही, परिणामी अनेक भागांमध्ये पेट्रोल पंप कोरडे पडले आहेत. प्रशासनाच्या वतीने अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. आखाती देशांतील संघर्षामुळे इंधन तुटवड्याचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन सरकारने व्यावसायिक गॅस सिलिंडर वितरणावर मर्यादा घातली आहे. घरगुती गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यास प्राधान्य दिले आहे. घरगुती गॅस नोंदणीही वाढली आहे. काही भागांत घरगुती सिलिंडर वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यातच पेट्रोलियम कंपन्यांनी अग्रिम रक्कम घेऊनच पंपमालकांना पेट्रोल देण्याची भूमिका घेतल्याने त्याचा फटका पेट्रोल पंपचालकांना बसला आहे..यापूर्वी इंधन खरेदीचे पैसे देण्यासाठी पंपचालकांना दोन ते तीन दिवसांची सवलत दिली जात होती. मात र, नव्या नियमांनुसार अग्रिम रक्कम जमा केल्याशिवाय पेट्रोल-डिझेलचा पुरवठा केला जात नाही. शिवाय साध्या पेट्रोलसोबत ठरावीक प्रमाणात 'पॉवर' पेट्रोल घेण्याची सक्ती केल्याच्या तक्रारीही आहेत. या अटींमुळे पंपचालकांचा आर्थिक ताण वाढला आहे..सुट्यांमुळे पंपचालक अडचणीतअग्रिम रकमेची व्यवस्था करण्यासाठी बँका सुरू असणे आवश्यक असते. मात्र, २८ आणि २९ मार्चच्या शासकीय सुट्यांसह ३१ मार्चला बँका बंद असल्याने अनेकांना वेळेत रक्कम जमा करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे शहरातील सुमारे ८ ते १० पेट्रोलपंप कोरडे पडले, तर जिल्ह्यातील अनेक भागांतही अशीच परिस्थिती दिसून आली. यातच इंधन टंचाईच्या अफवा समाजमाध्यमांवर पसरल्याने नागरिकांनी सुरू असलेल्या पेट्रोलपंपांकडे धाव घेतली. त्यामुळे अनेक ठिकाणी लांबच लांब रांगा लागल्या.