Pankaja Munde: अहिल्यानगरचा विकास करण्याचा संकल्प : पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे; प्रचार रॅली काढत भाजप- राष्ट्रवादी युतीचे शक्तिप्रदर्शन!

अहिल्यानगर: अहिल्यानगर ऐतिहासिक शहर आहे, परंतु आता या शहराला विकासाच्या दृष्टीने राज्यातील आदर्श बनवायचे आहे. त्यासाठी महायुतीने केलेल्या संकल्पास पाठबळ देणे गरजेचे आहे. पाणीपुवठा, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य, रोजगार आणि नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत, अशी ग्वाही पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ शहरात प्रचार रॅली काढण्यात आली. या रॅली दरम्यान मुंडे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. मुंडे व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली रॅली निघाली. यावेळी माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, आमदार संग्राम जगताप, भाजप- राष्ट्रवादी युतीचे उमेदवार रोशनी त्र्यंबके, महेश तवले, संध्या पवार व निखिल बाबासाहेब वारे यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते. संत वामनभाऊ नगर चौक, तपोवन रोड- गाडेकर चौक, लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे मार्ग व संत भगवानबाबा चौक अशी रॅली काढली..मुंडे म्हणाल्या, महापालिकेत सक्षम, प्रामाणिक आणि काम करणारे प्रतिनिधी असतील तरच शहराचा विकास वेगाने होतो. अहिल्यानगरला आधुनिक सुविधा, मजबूत पायाभूत व्यवस्था आणि नव्या रोजगाराच्या संधी देण्याची जबाबदारी आम्ही घेतो..नागरिकांचे प्रश्न सोडवू : विखेअहिल्यानगरच्या पाणी प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाय, दर्जेदार रस्ते, सक्षम आरोग्य सुविधा, शिक्षण व रोजगार निर्मिती यावर ठोस काम सुरू आहे. महापालिकेत भाजप - राष्ट्रवादी युतीचे जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून आले, तर निर्णयक्षम प्रशासन मिळेल आणि विकासकामांना दुप्पट गती मिळेल, अशी ग्वाही पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी दिली..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक 'लाडक्या बहिणी' अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.केडगावातही प्रचार फेरीमंत्री मुंडे यांनी आज शहरात विविध ठिकाणी भाजप- राष्ट्रवादी युतीच्या उमेदवारांचा प्रचार केला. प्रभाग २ मध्ये पालकमंत्री विखे यांच्या उपस्थितीत त्यांंनी रॅली काढली. त्यानंतर त्यांनी केडगाव उपनगरातील प्रभाग १६ आणि १७ मधील युतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ प्रचार फेरी काढली. यावेळी माजी खासदार डॉ. सुजय विखे व आमदार संग्राम जगताप हे उपस्थित होते.