माेठी बातमी! 'इंडिया आघाडीचे खासदार आक्रमक; दूध दर वाढीसाठी संसद भवनासमोर आंदोलन', भेसळ करणाऱ्यांवर कारवाई करा

पारनेर : दूध दरात वाढ करावी, तसेच दूध भेसळ थांबवावी, या मागणीसाठी शेतकरी व ग्राहकांशी निगडित प्रश्नांवर इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी मंगळवारी (ता. १९) संसद भवनासमोर आंदोलन करत सरकारचे लक्ष वेधले. .Success Story: 'सातारच्या सोहम घोलपला गुगलमध्ये ४० लाखांचे पॅकेज'; कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी, संभाषणात्मक एआय सल्लागारपदी निवड.शेतकऱ्यांचा दूध व्यवसाय केवळ उत्पादनाचे साधन नसून, तो जोडधंदा आहे. मात्र, आज दुधाला योग्य बाजारभाव मिळत नसल्याने उत्पादन खर्च सुद्धा वसूल होत नाही. मात्र, दुधात भेसळ करणारे जनतेच्या आरोग्याशी खेळत आहेत, असा आरोप यावेळी करण्यात आला..या आंदोलनादरम्यान खासदारांनी जोरदार घोषणाबाजी करत दुधाचे बाजारभाव वाढले पाहिजेत, दुधाचे दर उत्पादन खर्चाच्या आधारे ठरवले गेले पाहिजेत, भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे, अशी घोषणाबाजी करत खासदारांनी संसद भवन परिसर दणाणून सोडला..Satara Bribery Case: 'सातारा बांधकाम विभागात कनिष्ठ अभियंत्यासह मदतनीस लाचलुचपतच्या जाळ्यात'; जिल्हा परिषदेत खळबळ.या आंदोलनात खासदार लंके यांच्यासह इंडिया आघाडीचे खासदार नामदेव किरसान, शोभा बच्छाव, बळवंतराव वानखेडे, छत्रपती शाहू महाराज, धैर्यशील मोहिते पाटील, श्याम बर्वे, संजय देशमुख, प्रियंका चतुर्वेदी, वर्षा गायकवाड, बजरंग सोनवणे, अरविंद सावंत, डॉ. कल्याण काळे आदी सहभागी झाले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.