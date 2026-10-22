अहिल्यानगर

Parner News : अहिल्यानगर जिल्हा बँकेच्या पारनेर जागेसाठी नीलेश लंके विरुद्ध राहुल शिंदे; थेट लढत निश्चित

Nilesh Lanka vs Rahul Shinde in Parner DCC Bank Election : अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पारनेर तालुक्यातील सेवा संस्था मतदारसंघातील जागेवरून खासदार नीलेश लंके आणि भाजपचे राहुल शिंदे पाटील यांच्यात थेट लढत रंगणार आहे.
MP Nilesh Lanke

MP Nilesh Lanke

Sakal
मार्तंड बुचडे
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पारनेर - अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या सर्व राजकीय हालचालींना अखेर ब्रेक लागला आहे. अर्ज माघारीच्या शेवटच्या दिवशी (ता. २१) पारनेर तालुक्यातील सेवा संस्था मतदारसंघाचा तिढा कायम राहिल्याने येथे थेट लढत होत आहे.

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