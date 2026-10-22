Parner News : अहिल्यानगर जिल्हा बँकेच्या पारनेर जागेसाठी नीलेश लंके विरुद्ध राहुल शिंदे; थेट लढत निश्चित

पारनेर - अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या सर्व राजकीय हालचालींना अखेर ब्रेक लागला आहे. अर्ज माघारीच्या शेवटच्या दिवशी (ता. २१) पारनेर तालुक्यातील सेवा संस्था मतदारसंघाचा तिढा कायम राहिल्याने येथे थेट लढत होत आहे..तालुक्यातील या एका जागेसाठी खासदार नीलेश लंके विरुद्ध भाजपचे तालुकाध्यक्ष व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांचे कट्टर समर्थक राहुल शिंदे पाटील यांच्यात दुरंगी लढत होणार आहे. ही लढत केवळ लंके-शिंदे नसून, विखे विरुद्ध लंके अशी मानली जात असल्याने या निवडणुकीकडे केवळ तालुक्याचेच नव्हे, तर संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..लंके आणि शिंदे हे पारनेर तालुक्यातील परंपरागत राजकीय विरोधक आहेत. त्यामुळे या लढतीत कोणाची सरशी होणार, याची जोरदार चर्चा तालुक्यात सुरू आहे. या निवडणुकीचा थेट परिणाम आगामी जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत निवडणुकांवर होणार असल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे..या मतदारसंघातून आमदार काशीनाथ दाते आणि विद्यमान संचालिका गीतांजली शेळके यांनी माघार घेतल्याने ही थेट लढत निश्चित झाली आहे.यापूर्वी पारनेर तालुक्याला सेवा संस्था मतदारसंघातून दोन संचालक गीतांजली शेळके व प्रशांत गायकवाड हे मिळाले होते. मात्र यंदा रचनेत बदल झाल्याने तालुक्याला एकाच संचालकावर समाधान मानावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.