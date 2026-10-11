Parner Congress: पारनेर काँग्रेसमध्ये राजीनामासत्र! तालुकाध्यक्ष संभाजी रोहोकलेंसह संपूर्ण कार्यकारिणीचा राजीनामा, नेमकं काय कारण?

-मार्तंड बुचूडे पारनेर: तालुकाध्यक्ष पदाच्या निवडीवरून भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या पारनेर तालुका कार्यकारिणीत बंड उफाळून आले आहे. निष्ठावंतांना डावलून बाहेरील व्यक्तीला संधी दिल्याचा आरोप करत तालुकाध्यक्ष संभाजी रोहोकले यांच्यासह संपूर्ण तालुका कार्यकारिणीने राजीनामे दिले आहेत..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...आज (ता . 11) पारनेर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ही घोषणा करण्यात आली. यावेळी कार्याध्यक्ष सुरेशराव मेसे, बाळासाहेब रोहोकले, युवक तालुकाध्यक्ष योगेश शिंदे, अल्प संख्याक सेल अध्यक्ष गणीभाई इनामदार, सेवा दल अध्यक्ष संजय मेचे, ओबीसी सेलचे अरविंद लोंढे, मागासवर्गीय सेलचे अजित साळवे, सरचिटणीस अभिजित कारखिले, यश राहाणे, बेबीताई गोरडे, रावसाहेब सांगळे, सुनिल व्यवहारे, तेजस सकट, शैलजा कारखिले, गोरख रोहोकले, संजय रासकर, रामदास ठुबे, संतोष काकडे, अजित सांगळे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते..यावेळी बोलताना रोहोकले म्हणाले, "मी १९८५ सालापासून काँग्रेसचे काम करतोय. माजी खासदार बाळासाहेब विखे, राधाकृष्ण विखे, बाळासाहेब थोरात यांच्यासोबत काम केले. २०१९ मध्ये विखे परिवाराने भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतरही मी काँग्रेसमध्येच राहिलो. बाळासाहेब थोरात यांनी माझ्यावर तालुकाध्यक्ष पदाची धुरा सोपवली होती. गेल्या आठ वर्षांत वाडी-वस्तीवर जाऊन पक्ष वाढवण्याचे काम मी केले आहे."."दि. २६ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाध्यक्ष किरण काळे यांनी तालुकाध्यक्ष फेरबदल बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीनंतर मी दूध संघाच्या सभेला गेलो असताना, ज्ञानदेव वाफारे यांनी पक्षाबाहेरील कार्यकर्त्यांना बोलावून ईश्वर दिवटे यांच्या नावाचा ठराव झाल्याचे वरिष्ठांना भासवले. त्यांनी कधी काँग्रेसचे काम केले नाही, जे पक्षाचे प्राथमिक सदस्यही नाहीत, त्यांना अध्यक्ष केले. ही निवड आम्हाला मान्य नाही," असे रोहोकले यांनी सांगितले. थोरात यांनी विश्वासात घेतल्याशिवाय फेरबदल करणार नाही असे आश्वासन दिले होते, मात्र त्यांनीही शब्द पाळला नाही, असा आरोपही त्यांनी केला...पत्रकार परिषदेत रोहोकले यांनी ज्ञानदेव वाफारे यांच्यावर टीका करताना आरोप केला की, "पतसंस्थेच्या घोटाळ्यात शिक्षा झालेल्या आणि एक कोटी रुपयांवर जामीनावर असलेल्या व्यक्तीला एक कोटी रुपये कुठून आले? त्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत काय? अशी व्यक्ती साहेब म्हणण्याच्या लायकीची नाही.".UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी..."तालुकाध्यक्ष रोहोकले यांनी पक्ष वाढीसाठी प्रामाणिक काम केले आहे. निष्ठावंतांना डावलल्याने आम्ही सर्व नाराज आहोत.मी सुद्धा राज्याच्या युवा अध्यक्ष यांच्याकडे राजीनामा देणार आहे.- योगेश शिंदे,युवक पारनेर तालुकाध्यक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.