Parner Crime News: लुटीची फिर्याद देणाराच निघाला मास्टरमाइंड; पारनेर पोलिसांनी १२ तासांत केला भांडाफोड

पारनेर : पिकअप अडवून कोयत्याचा धाक दाखवून 3 लाख 41 हजारांची लूट झाल्याची फिर्याद देणाराच या गुन्ह्याचा मास्टरमाईंड निघाला असून पारनेर पोलिसांनी केवळ 12 तासांत या गुन्ह्याची उकल करत 13 लाख 61 हजार रुपयांच्या मुद्देमालासह तिघांना जेरबंद केले आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.याबाबत पारनेर पोलीस ठाण्याकडून मिळालेली माहिती अशी की, दि. 28 ऑक्टोबर रोजी पहाटे 4 वाजता फिर्यादी हे मांडवे घाटातून पिकअप वाहनातून जात असताना तीन अज्ञात इसमांनी इनोव्हा कार आडवी लावून कोयत्याचा धाक दाखवून कोंबड्या विक्रीचे 3 लाख 41 हजार रुपये व मोबाईल लुटून नेल्याची फिर्याद दिली होती. यावरून पारनेर पोलीस ठाण्यात फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..तांत्रिक तपासात भांडाफोडगुन्हा घडताच सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सोमनाथ दिवटे यांनी तात्काळ गुन्हे शोध पथकाला रवाना केले होते त्यात हवालदार अमोल धामणे, कल्याण लगड, सारंग वाघ, गणेश डोंगरे यांनी गोपनीय बातमीदार व तांत्रिक तपासाच्या आधारे दोन आरोपींना ताब्यात घेतले..त्यांची नांवे पुढीलप्रमाणे आरिफ जाबीर खान( वय 30, रा. मुकुंदनगर, अहिल्यानगर) व शोएब चाँद शेख( वय 29, रा. फकोरवाडा, अहिल्यानगर) त्यांच्याकडे कसून चौकशी केली असता त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली व हा गुन्हा फिर्यादीच्याच सांगण्यावरून केल्याचे सांगितले. त्यामुळे पोलिसांनी फिर्यादी असलेल्या मजहर खुदाबक्ष शेख( वय 32, रा. मुकुंदनगर )यालाच तिसरा आरोपी म्हणून अटक केली..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.13.61 लाखांचा मुद्देमाल जप्तआरोपींकडून पोलिसांनी, 10 लाख रुपये किमतीची मारुती अर्टिगा कार (एम 16 ए टी 4835 3 लाख 41 हजार रुपये रोख रक्कम 20 हजार रुपये किमतीचा ओप्पो मोबाईल असा एकूण 13 लाख 61 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला असून चोरीस गेलेला संपूर्ण माल हस्तगत करण्यात पारनेर पोलिसांना यश आले आहे. पुढील तपास सहाय्यक फौजदार पोपट रोकडे ह करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.