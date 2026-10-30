अहिल्यानगर

Parner Crime News: लुटीची फिर्याद देणाराच निघाला मास्टरमाइंड; पारनेर पोलिसांनी १२ तासांत केला भांडाफोड

Parner Police Crack Fake Robbery Case Within 12 Hours: लुटीची फिर्याद देणाराच निघाला मास्टरमाइंड; पारनेर पोलिसांची १२ तासांत कारवाई
Ahmednagar Crime News Complainant Behind Fake Pickup Robbery Arrested After Police Investigation in Parner

Ahmednagar Crime News Complainant Behind Fake Pickup Robbery Arrested After Police Investigation in Parner

esakal

मार्तंड बुचुडे
Updated on

पारनेर : पिकअप अडवून कोयत्याचा धाक दाखवून 3 लाख 41 हजारांची लूट झाल्याची फिर्याद देणाराच या गुन्ह्याचा मास्टरमाईंड निघाला असून पारनेर पोलिसांनी केवळ 12 तासांत या गुन्ह्याची उकल करत 13 लाख 61 हजार रुपयांच्या मुद्देमालासह तिघांना जेरबंद केले आहे.

Loading content, please wait...
crime
parner
district
Ahilyanagar
night robbery case