Parner Nagar Panchayat : सुप्रिया शिंदे यांची उपनगराध्यक्षपदी बिनविरोध निवड; राष्ट्रवादी शरद पवार गट कार्यकर्त्यांचा जल्लोष!

पारनेर : पारनेर नगरपंचायतच्या उपनगराध्यक्षपदी सुप्रिया सुभाष शिंदे यांची आज(ता. 24) बिनविरोध निवड झाली. अपेक्षेप्रमाणे झालेल्या या निवडीने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) गटाणे निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या योग्य न्याय दिला. सुप्रिया यांचे पती सुभाष शिंदे हे अनेक वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निष्ठावंत कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्या निष्ठेची दखल घेत खासदार नीलेश लंके यांनी शिंदे परिवाराला या पदाची संधी दिली आहे. .प्रांताधिकारी तथा पिठासिन अधिकारी श्रीकुमार चिंचकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. महाविकास आघाडीकडूनच सुप्रिया शिंदे यांचा अर्ज दाखल झाला. अर्जास सुचक म्हणून पाणीपुरवठा समितीचे सभापती योगेश मते तर अनुमोदक म्हणून माजी नगराध्यक्ष नितीन अडसूळ यांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. दुपारी एक वाजेपर्यंत विरोधी गटाकडून अर्ज न आल्याने सुप्रिया शिंदे यांची बिनविरोध निवड झाल्याची घोषणा करण्यात आली.निवडीनंतर खासदार लंके यांचे बंधू दीपक लंके यांनी शिंदे यांचा नगरपंचायत कार्यालयात सत्कार केला. त्यांच्या निवडीनंतर महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते गुलाल, फटाक्यांच्या आतषबाजी करण्यात आली.डोंबिवलीत राजकीय पलटवार."एका छोट्याशा वाडीतून आलेल्या माझ्या सारख्या छोट्या कार्यकर्त्याला उपनगराध्यक्षपदाची संधी देऊन खासदार नीलेश लंके यांनी माझ्यावर मोठा विश्वास दाखवला आहे. नगराध्यक्षा, सभापती आणि नगरसेवक यांच्यासह समन्वय साधून या पदाला न्याय देण्याचा माझा प्रयत्न राहील."- सुप्रिया शिंदे ,नवनियुक्त उपनगराध्यक्ष.