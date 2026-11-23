पारनेर: पारनेर तालुक्यात यंदा पाणीटंचाईचे संकट लवकरच गडद झाले असून, तालुक्यातील १६ गावे आणि १५७ वाड्या-वस्त्यांमधील सुमारे ४१ हजार ९१७ नागरिकांना १९ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. दररोज ५५ खेपांमधून नागरिकांची तहान भागवली जात आहे. त्यातच आणखी सहा गावांनी टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची मागणी केली असून, या गावांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले आहेत..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.दरवर्षी साधारणपणे मार्च महिन्यानंतर एप्रिल आणि मेमध्ये तालुक्यात पाणीटंचाई जाणवू लागते. मात्र, यंदा १ ऑक्टोबरपासूनच काही गावांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण झाल्याने प्रशासनाला टँकर सुरू करावे लागले आहेत. त्यामुळे यंदा पावसाळा सुरू होईपर्यंत टँकरची संख्या शंभराच्या पुढे जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सारोळा अडवाई, जामगाव, दैठणे गुंजाळ, टाकळी ढोकेश्वर, तिखोल आणि पळवे बुद्रुक या सहा गावांनी नव्याने टँकरची मागणी केली आहे. तालुक्यातील बहुतांश तलाव कोरडे पडले असून, विहिरी आणि कूपनलिकांमधील पाणीसाठाही संपत चालला आहे. त्यामुळे आगामी काळात पाणीटंचाईची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, मांडओहळ येथील उदभवातील पाणीसाठा संपल्यानंतर पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी वनकुटेजवळील पठारवाडी येथे नवीन पाणी स्रोताची पाहणी करण्यात आली. या ठिकाणी टँकर भरण्यासाठी उदभव उपलब्ध होऊ शकतो का, याची तपासणी करण्यात आली.यावेळी गटविकास अधिकारी दिलीप सोनकुसळे, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता अंकुश पावसे, बांधकाम विभागाचे उपअभियंता अशोक पाटील, विस्तार अधिकारी म्हेत्रे, टंचाई शाखेचे किशोर शिंदे, वनकुटे गावचे सरपंच व ग्रामस्थ उपस्थित होते..पारनेर तालुक्यातील दुष्काळाची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. सरकार २०११ च्या लोकसंख्येवर आधारित पुरवठा करत आहे. तालुक्यात जनावरांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे सरकारने तालुक्यातील जनावरांच्या संख्येचा विचार करून पाणीपुरवठा करावा. अन्यथा शेतकऱ्यांना जनावरे सांभाळणे कठीण होईल.- राहुल शिंदे, मंडल तालुकाध्यक्ष, भाजप..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...सद्यस्थितीतील पाणीपुरवठाटँकर सुरू असलेली गावे : १६वाड्या-वस्त्या : १५७एकूण टँकर : १९लाभार्थी लोकसंख्या : ४१ हजार ९१७दररोजच्या टँकर खेपा : ५५नव्याने टँकरची मागणी : ६ गावे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.