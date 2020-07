राहुरीतील हा भाग झाला कंटेन्मेंट आणि बफर झोन

राहुरी : राहुरी फॅक्टरी येथे आज (शनिवारी) दोनजण कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले. दोन दिवसांपूर्वी राहुरी फॅक्टरी व शेटेवाडी येथे चार जण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले होते. राहुरी फॅक्टरी परिसरात कोरोना बाधितांची संख्या सहावर पोहोचली आहे. त्यामुळे तहसीलदार फसियोद्दीन शेख यांनी आज राहुरी फॅक्टरी येथील गुरुकुल वसाहत व तनपुरे कॉलनी येथे चौदा दिवस कंटेन्मेंट झोन व त्यांच्या आसपासच्या दोन किलोमीटर परिसरात बफर झोन जाहीर केला. आज तालुक्यात कोरोना बाधितांची 27 वर पोहोचली आहे. काल (शुक्रवारी) रात्री गुहा येथील एक जणाचा कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला होता. आठ जण उपचारानंतर घरी परतले आहेत. एकोणावीस जण कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत. पैकी पंधरा जणांवर शासनातर्फे तर चार जणांवर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. हेही वाचा - रयतवर नगरच्या या नेत्यांची झाली निवड आज राहुरी फॅक्टरी येथील गुरुकुल वसाहतीमधील पती-पत्नी यांचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आला. त्यामुळे, देवळाली प्रवरा पालिका प्रशासनातर्फे गुरुकुल वसाहत परिसरातील रस्ते व इमारतींवर निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी फवारणी करण्यात आली. सर्व रस्ते सील करण्यात आले. दोन दिवसापूर्वी तनपुरे कॉलनीतील तीन जण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले. त्यामुळे, तहसीलदार शेख यांनी गुरुकुल वसाहत व तनपुरे कॉलनी कंन्टेनमेंट झोन जाहीर केले. आसपासचा दोन किलोमीटर पर्यंतचा परिसर बफर झोन जाहीर केला आहे. त्यामुळे, राहुरी फॅक्टरी परिसरातील नागरिकांना अत्यावश्यक गरजे शिवाय घराबाहेर पडता येणार नाही. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: This part of Rahuri became a containment and buffer zone