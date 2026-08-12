Pathardi Donkey Theft: पाथर्डीतून नऊ लाखांच्या बावीस गाढवांची चोरी

पाथर्डी: बाजार समितीच्या आवारात चरण्यासाठी सोडलेली नऊ लाख रुपये किमतीची तब्बल २२ गाढवे अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेल्याची धक्कादायक घटना घडली. गेल्या अनेक वर्षांपासून सांभाळून ठेवलेली गाढवे चोरीस गेल्याने पुढे काय करायचे, असा प्रश्न गाढव मालक राजेंद्र पवार व प्रेमनाथ जाधव यांना पडला आहे, तर या गाढवांचा तपास करण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांसमोर उभे ठाकले आहे. .पवार व जाधव हे दोघेही शहरातील शिक्षक कॉलनीत राहतात. तालुक्याच्या जवळ असलेल्या बीड जिल्ह्यातील परळी, केज आदी भागातील वीटभट्टीवर आपल्या मालकीची गाढवे घेऊन ते विटा वाहण्याचे काम करून आपला चरितार्थ चालवतात..Konkan Railway: कोकण रेल्वेची कार रोरो सेवा बंद, पहिल्या वर्षी ५ गाड्या, यंदा कुणी विचारलंही नाही; प्रकल्प गुंडाळला.७ ऑगस्ट रोजी त्यांनी आपली सर्व गाढवे रात्रीच्या वेळी नेहमी प्रमाणे तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात रात्रीच्या वेळेस चरण्यासाठी सोडली. दुसऱ्या दिवशी ते आपली गाढवे घेऊन जाण्यासाठी समितीच्या आवारात आले असता त्यांना आपली गाढवे आढळून आली नाही. त्यांनी शहराच्या लगत व जवळच्या खेडोपाडी गाढवांचा शोध घेतला..मात्र गाढवे आढळून न आल्याने त्यांनी बाजार समितीच्या प्रवेशद्वाराजवळील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातील फुटेज पाहिले. त्यात मध्यरात्रीच्या सुमारास एका आयशर टेम्पोमध्ये या गाढवांना तीन ते चार आरोपींनी नेल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले..Indigo विमानाचं हवेतच इंजिन बंद; २२४ जणांचा जीव टांगणीला, पुढच्या काही मिनिटांत घडलं थरारक.सर्व आरोपींनी काळे कपडे व तोंडाला रुमाल बांधलेले होते. पवार यांच्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी चोरीचा गुन्हा दाखल केला असला, तरीही आपला चरितार्थ आता कसा चालवायचा, असा प्रश्न पवार व जाधव यांना पडला आहे. चोरीला गेलेली सर्व गाढवे ही सरावलेली असल्याने ते एकत्र राहत होती असेही त्यांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.