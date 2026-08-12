अहिल्यानगर

Pathardi Donkey Theft: पाथर्डीतून नऊ लाखांच्या बावीस गाढवांची चोरी

22 Donkeys Worth ₹9 Lakh Stolen From Pathardi: सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये मध्यरात्री आयशर टेम्पोतून गाढवे नेल्याचे दिसून आले. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून अज्ञात संशयितांचा शोध सुरू केला आहे.
Pathardi Donkey Theft

Pathardi Donkey Theft

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पाथर्डी: बाजार समितीच्या आवारात चरण्यासाठी सोडलेली नऊ लाख रुपये किमतीची तब्बल २२ गाढवे अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेल्याची धक्कादायक घटना घडली. गेल्या अनेक वर्षांपासून सांभाळून ठेवलेली गाढवे चोरीस गेल्याने पुढे काय करायचे, असा प्रश्न गाढव मालक राजेंद्र पवार व प्रेमनाथ जाधव यांना पडला आहे, तर या गाढवांचा तपास करण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांसमोर उभे ठाकले आहे.

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