Child Marriage Case: बालविवाहप्रकरणी पाच जणांवर गुन्हा; बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांकडून फिर्याद

पाथर्डी : एका अल्पवयीन मुलीशी विवाह केल्याप्रकरणी नवरदेवासह पाच आरोपींविरोधात पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी गोपीचंद नवनाथ रोंढे यांच्या फिर्यादीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तालुक्यातील एका गावातील १५ वर्षीय मुलीचा विवाह झाला असल्याची माहिती उडाण संस्थेस मिळाली होती..या विवाहाचे छायाचित्र या संस्थेच्या प्रतिनिधींनी रोंढे यांना दिल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणाची खातरजमा करत संबंधितांचे जबाब नोंदवले. त्यानंतर त्यांनी या प्रकरणातील आरोपी संतोष महादेव राठोड (नवरदेव), इंदूबाई महादेव राठोड, महादेव भीमाजी राठोड (सर्व रा. शिक्षक कॉलनी, पाथर्डी) व मुलीच्या आई-वडिलांविरोधात बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार आज गुन्हा दाखल केला. .या घटनेतील मुलीचे वय पंधरा आहे, तर नवरदेवाचे वय २८ आहे. राठोड याने २५ जानेवारीला विवाह केला होता. या प्रकरणातील मुलगी ही पाथर्डी शहरातील एका विद्यालयात शिक्षण घेत आहे..ती विद्यालयात आल्यानंतर तिच्या गळ्यात मंगळसूत्र व पायात जोडवी असल्याचे तिच्या मैत्रिणीच्या लक्षात आल्यानंतर तिने या घटनेची माहिती विद्यालयातील शिक्षकाला दिल्यानंतर शिक्षकाने या मुलीला पोलिस ठाण्यात आणले होते, तर त्यानंतर या मुलीला जिल्हा बालकल्याण समितीसमोरही हजर करण्यात आले होते..Pune Crime : तरुणीला मारहाण व शिवीगाळ; पोलिसांसह आठ जणांवर गुन्हा दाखल; कोथरूडमधील प्रकार!.यावेळी तिने आपला साखरपुडा झाला असल्याचे सांगितले. मात्र, त्या नंतर उडान संस्थेच्या प्रतिनिधीने अल्पवयीन मुलीच्या विवाहाचे फोटो सादर केल्यानंतर रोंढे यांनी गुन्हा दाखल केला असून, या प्रकरणाचा तपास सहायक पोलिस निरीक्षक विलास जाधव करत आहेत.