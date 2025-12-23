पाथर्डी तालुका हादरला! 'दरोडेखोरांकडून महिलांना बेदम मारहाण'; साडेआठ तोळे दागिन्यांची चोरी, रात्रीची थरारक घटना..

पाथर्डी : पाथर्डी तालुक्यातील मालेवाडी येथे मध्यरात्री सहा अज्ञात चोरट्यांनी घरात घुसून दरोडा टाकत महिलांना बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली. या घटनेत चोरट्यांनी सुमारे साडेआठ तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिने चोरून नेले. याप्रकरणी पाथर्डी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.मालेवाडी येथील शेतकरी संदीप रेवणनाथ खेडकर (वय ४०) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार २१ डिसेंबर रोजी रात्री दहा वाजता ते आणि त्यांची पत्नी सुरेखा जनावरांच्या शेडमध्ये झोपले होते. घरात आई द्वारकाबाई, वडील रेवन्नाथ खेडकर तसेच मुले व पुतणे वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये झोपले होते..२२ डिसेंबर रोजी पहाटे एक वाजण्याच्या सुमारास घराच्या दरवाजाजवळ हालचाल झाल्याचा आवाज आल्यानंतर पत्नी सुरेखा यांनी घरासमोर पाहिले असता, ओट्यावर दोन व घराबाहेर चार, असे सहा संशयित दिसून आले. काही क्षणातच चोरट्यांनी सुरेखा यांना पकडून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. तसेच त्यांच्या गळ्यातील दोन पळ्याचे मणीमंगळसूत्र जबरदस्तीने हिसकावून घेतले. दरम्यान संदीप खेडकर यांच्यावरही दगडफेक करण्यात आली. त्यात त्यांच्या उजव्या हाताच्या कोपराला दुखापत झाली..घरात प्रवेश केलेल्या चोरट्यांनी आई द्वारकाबाई खेडकर यांना लोखंडी गजाने मारहाण करून लोखंडी कपाट फोडले. कपाटातील सोन्याचे दागिने त्यांनी लंपास केले. उत्तर दिशेच्या खोलीत झोपलेल्या मुलांना व पुतण्यांना दमदाटी करून बाहेरून कडी लावून कोंडून ठेवण्यात आले होते..घटनेनंतर आरडाओरड केल्याने शेजारी गोळा होताच दरोडेखोर दगडफेक करत पसार झाले. तपासणीअंती घरातून सुमारे साडेआठ तोळे सोन्याचे दागिने चोरीला गेल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यातील घटनेतील तिघांना मारहाण झाल्याने त्यांच्यावर खरवंडी येथील रुग्णालयात उपचार करण्यात आले आहे..आनंदाची बातमी! 'पुणे-सोलापूर रेल्वे प्रवास लवकरच १६० किमी वेगाने'; प्रवाशाच्या वेळेची हाेणार बचत...या घटनेमुळे मालेवाडी परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले असून, ग्रामीण भागातील रात्रकालीन सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पाथर्डी पोलिसांनी सहा अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध घरफोडी, दरोडा व मारहाणीचा गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक विलास जाधव करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.