पाथर्डी तालुका हादरला! 'दरोडेखोरांकडून महिलांना बेदम मारहाण'; साडेआठ तोळे दागिन्यांची चोरी, रात्रीची थरारक घटना..

Women Beaten During Robbery Pathardi village: मालेवाडीत मध्यरात्री दरोड्याचा थरार, महिलांना बेदम मारहाण
Police inspecting the house after a shocking night robbery in Pathardi taluka.

सकाळ वृत्तसेवा
पाथर्डी : पाथर्डी तालुक्यातील मालेवाडी येथे मध्यरात्री सहा अज्ञात चोरट्यांनी घरात घुसून दरोडा टाकत महिलांना बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली. या घटनेत चोरट्यांनी सुमारे साडेआठ तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिने चोरून नेले. याप्रकरणी पाथर्डी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

