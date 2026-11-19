अकोले : ‘आमच्या शाळेला गुरुजी द्या’, ‘आम्हाला शिकायचंय, आम्हाला शिक्षक द्या’, ‘गुरुजी नाहीत, मग शाळा कशाला?’ अशा घोषणा लिहिलेले फलक हातात घेऊन पेंडशेत येथील चिमुकले विद्यार्थी आज रस्त्यावर उतरले. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत प्रथम सत्रापासून शिक्षक उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी विद्यार्थी, पालक आणि ग्रामस्थांनी शांततापूर्ण मोर्चा काढला..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.आदिवासी व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र, पेंडशेत येथील शाळेत शिक्षकच उपलब्ध नसल्याने या योजनांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शिक्षकांविना विद्यार्थ्यांचे नियमित अध्यापन होत नसल्याने त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची भीती पालकांनी व्यक्त केली..शाळेत शिक्षक उपलब्ध करून देण्याबाबत १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शिक्षण विभागाकडे लेखी अर्ज देण्यात आला होता. मात्र, त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याने पालकांनी पुन्हा निवेदन देत १८ नोव्हेंबरपासून आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानुसार बुधवारी विद्यार्थ्यांनी हातात घोषणांचे फलक घेऊन मोर्चा काढला. शिक्षक उपलब्ध न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा पालक प्रतिनिधी विजय अंकुशा पदमोरे यांनी दिला..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...आंदोलन तीव्र करणार!शाळेत तातडीने नियमित शिक्षक उपलब्ध करून द्यावेत, शिक्षण विभागाने आवश्यक आदेश काढावेत, १५ ऑक्टोबरच्या अर्जावर झालेल्या कार्यवाहीची माहिती लेखी द्यावी आणि विद्यार्थ्यांचे झालेले शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी विशेष अध्यापन नियोजन करावे, अशा मागण्या पालकांनी केल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.