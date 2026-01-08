अहिल्यानगर

Shrirampur Crime: थरारक घटना! श्रीरामपूरमध्ये पोलिसांवर कोयत्याने हल्ला: ​पोलिस कर्मचारी जखमी, पाेलीस दलात खळबळ!

Shrirampur police officer injured in koyta Attack: श्रीरामपूरमध्ये पोलिसांवर जमावाचा हल्ला: मुख्य आरोपीला अटक
Shrirampur Crime:

Shrirampur Crime:

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

​श्रीरामपूर : तळेगाव दाभाडे (पिंपरी चिंचवड आयुक्तालय, जि. पुणे) पोलिस ठाण्याचे पथक श्रीरामपूरमध्ये एका आरोपीला पकडण्यासाठी आले असता, त्यांच्यावर ३० ते ४० जणांच्या जमावाने प्राणघातक हल्ला केली. आज दुपारी तीन वाजेच्या सुमारास इराणी गल्ली (वॉर्ड नं. १) येथे ही घटना घडली. या हल्ल्यात एका पोलिस कर्मचाऱ्याच्या हातावर कोयत्याचा वार झाला. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे पाहून उपनिरीक्षकाने स्वसंरक्षणार्थ शासकीय पिस्तुलातून हवेत एक गोळी झाडली. या धाडसी कारवाईनंतर मुख्य आरोपीला ताब्यात घेण्यात यश आले.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
police
crime
attack
district

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com