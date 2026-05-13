Bhigwan Camp Police Raid: जुगार अड्ड्यांवर पोलिसांची छापेमारी; भिंगार कॅम्प पोलिसांची चार ठिकाणी कारवाई, ६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त!

अहिल्यानगर: एमआयडीसी पोलिस ठाणे हद्दीत सुरू असलेल्या बिंगो आणि हारजितीच्या जुगार अड्ड्यांवर पोलिसांनी छापे टाकले. चार ठिकाणी ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत एकूण ६ लाख ३५ हजार ८५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला, तर २० जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. याप्रकरणी एमआयडीसी आणि तोफखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..शहरातील विविध भागात बिंगो व जुगार सुरू असल्याची माहिती अधीक्षक सुदर्शन यांना मिळाल्यानंतर त्यांनी भिंगारचे सहायक निरीक्षक जगदीश मुलगीर यांना कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार उपनिरीक्षक गजेंद्र इंगळे व योगेश पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने छापे टाकले. पहिली कारवाई आंबेडकर चौक, गांधीनगर-बोल्हेगाव येथे करण्यात आली. येथे पोलिसांनी दोघांना पकडले. .एक लाख २१ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. दुसरी कारवाई शेंडी बायपास परिसरातील दूध डेअरी चौकाजवळ करण्यात आली. येथे बिंगो जुगार सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. पोलिसांनी नऊ जणांना पकडले. त्यांच्याकडून दोन लाख ३६ हजार ६०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..शेंडी बायपास परिसरातील हॉटेल भाग्यश्रीशेजारी असलेल्या पत्र्याच्या शेडमध्ये सुरू असलेल्या बिंगो जुगार अड्ड्यावरही पोलिसांनी कारवाई केली. या ठिकाणी पाच जणांना पकडण्यात आले. त्यांच्याकडून एक लाख ४९ हजार ७०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. नवनागापूर, दूध डेअरी चौक परिसरातही पोलिसांनी छापा टाकला. येथे एका पत्र्याच्या शेडमध्ये बिंगो जुगार सुरू असल्याचे आढळून आले. या कारवाईत चार जणांना ताब्यात घेण्यात आले व एक लाख २८ हजार ३५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. पोलिस अंमलदार निसार शेख, रवींद्र टकले, दीपक शिंदे, नंदकुमार पठारे, प्रमोद लहारे, इस्त्राईल पठाण, रामनाथ डोळे, कैलास शिरसाठ, पोपट देव्हारे आदींनी ही कारवाई केली..नवनागापुरातही छापानवनागापूर येथील साईराज नगरमध्ये बंद पडलेल्या कचरा डेपोत तिरट नावाचा हारजितीचा जुगार खेळत असलेल्या १२ जणांवर कारवाई करण्यात आली. एमआयडीसी पोलिसांनी ही कारवाई केली. आरोपींकडून तीन लाख ७२ हजार ६३० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला. सुंदर ऊर्फ विकास विजय खंडागळे (नवनागापूर), शुभम नरेंद्र दायमा (सोनई), प्रदीप भाऊसाहेब कोहक (नवनागापूर), सोफियान रौफ कुरेशी (कोठला), अमन हमीद शेख (कोठला), सुरेश शिवराम नन्नवरे (कायनेटिक चौक), इब्राहिम इक्बाल बेग (कोठला), योगेश तानाजी घोरपडे (सिध्दार्थनगर), दत्तात्रय शंकर येवले (निंबळक), किशोर कचरू शिंदे (नागापूर), किरण प्रभाकर पानपाटील (भिंगार), नीलेश भाकरे अशी आरोपींची नावे आहेत.