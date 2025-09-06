अहिल्यानगर

Srirampur Crime: 'गोळीबार प्रकरणानंतर पोलिसांची कडक कारवाई'; श्रीरामपूरमध्ये सात पिस्तूल जप्त, सहा आरोपी अटकेत

Arms Seized in Shrirampur: संघर्ष याने हुजेफला धक्का दिल्याने तो पळून गेला. त्याचवेळी अल्पेश सुखदेव ठोंबरे हा देखील हातात पिस्तूल घेऊन पाठलाग करत असल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे नागरिकांनी घाईघाईने घरे व दुकाने बंद केली.
Shrirampur police crackdown: 7 pistols seized, 6 accused arrested after firing case.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
श्रीरामपूर : शहरातील शिवाजी रस्त्यावर गेल्या शुक्रवारी दुपारी उघड्या रस्त्यावर झालेल्या गोळीबाराच्या थरारानंतर पोलिस प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. या घटनेनंतर शहरात आतापर्यंत सात गावठी पिस्तूल जप्त करण्यात आले असून, सहा आरोपींना जेरबंद करण्यात पोलिसांना यश आले आहे.

