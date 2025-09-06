Srirampur Crime: 'गोळीबार प्रकरणानंतर पोलिसांची कडक कारवाई'; श्रीरामपूरमध्ये सात पिस्तूल जप्त, सहा आरोपी अटकेत

श्रीरामपूर : शहरातील शिवाजी रस्त्यावर गेल्या शुक्रवारी दुपारी उघड्या रस्त्यावर झालेल्या गोळीबाराच्या थरारानंतर पोलिस प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. या घटनेनंतर शहरात आतापर्यंत सात गावठी पिस्तूल जप्त करण्यात आले असून, सहा आरोपींना जेरबंद करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. .२९ ऑगस्ट रोजी ग्रॅज्युएट चहाच्या दुकानासमोर आरोपी हुजेफ अनिस शेख याने प्रतिस्पर्धी संघर्ष दिघे याच्यावर पिस्तुलातून गोळी झाडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संघर्ष याने हुजेफला धक्का दिल्याने तो पळून गेला. त्याचवेळी अल्पेश सुखदेव ठोंबरे हा देखील हातात पिस्तूल घेऊन पाठलाग करत असल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे नागरिकांनी घाईघाईने घरे व दुकाने बंद केली.या घटनेनंतर शहर पोलिस ठाण्यात दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले. पोलिसांनी १५ हजार रुपये किमतीचे १४ सेमी बॅरेलचे गावठी पिस्तूल व प्रत्येकी २५० रुपये किमतीची दोन जिवंत काडतुसे जप्त केली..नागरिकांत समाधानया घटनेनंतर पोलिसांच्या सततच्या धडक कारवायांमुळे नागरिकांत समाधान व्यक्त होत आहे. मात्र, खुलेआम शस्त्रांचा वापर होत असल्याने शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी आणखी कठोर पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.