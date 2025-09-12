Ahilyanagar Crime: तिरट, बिंगो जुगारावर पोलिसांचा छापा; स्थानिक गुन्हे शाखेची कारावाई, ३७ लाख ३३ हजारांचा मुद्देमाल हस्तगत

खर्डा: खर्डा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत तिरट, बिंगो जुगार, तसेच दारुविक्रेत्यांवर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने केलेल्या कारवाईत ३७ लाख ३३ हजार ६०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला. ४० जणांविरोधात खर्डा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.पोलिस उपनिरीक्षक समीर अभंग यांना जातेगाव शिवारात निपाणी फाट्याजवळ तिरट नावाचा जुगार खेळत असल्याची माहिती मिळाल्याने ठिकाणी छापा टाकला असता काही लोक गोलाकार बसून तिरट नावाचा जुगार खेळताना दिसून आले..स्थानिक गुन्हे शाखेच्या कारवाईत बाळासाहेब चांगदेव खाडे (रा. दिघोळ, ता. जामखेड), बाळासाहेब रामचंद्र नेटके (रा. जामखेड), संतोष विजयसिंग साळुंके (रा. खर्डा, ता.जामखेड), राजेंद्र मुरलीधर आहेर (रा. डोकेवाडी, ता. भूम, जि. धाराशिव), रामचंद्र बापूराव राळेभात (रा. जामखेड), दादासाहेब पांडुरंग गायकवाड (रा. जातेगाव, ता. जामखेड) अजय बबन सकट (रा. खर्डा, ता. जामखेड), रवींद्र महादेव भुते (रा. खर्डा), पवन बबन थोरात (रा. इट, ता. भूम), दत्तात्रय मुरलीधर घाटे (रा. नागेवाडी ता. भूम), नितीन श्रीराम गिते (रा. दिघोळ), मारुती छना गिते (रा. दिघोळ), बापू अनुरथ चव्हाण (रा. पखरुड, ता. भूम), सुनील नरसिंग काळे (रा. पारगाव घुमरा, ता. पाटोदा), विक्रम अरुण शिंदे (रा. दिघोळ), दादासाहेब महादेव गायकवाड (रा. जातेगाव), मधुकर नाथोबा बांगर (रा. बाहेळा, ता. पाटोदा), गणेश सुगरीब दौंड (रा. दौंडाचीवाडी, ता. जामखेड), पंडित किसन दाताळ (रा. वाकी, ता.जामखेड), चंद्रकांत नागुराव गावडे (रा. पारगाव, ता. वाशी), .आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.अहमद नुरखा पठाण (रा. बोरखेड, ता. जि. बीड), पोपट उत्तम राजगुरु (रा. दिघोळ, ता. जामखेड), संतोष दत्तात्रय राऊत (रा. पाटोदा), संजय बबन भोसले (रा. अमळनेर, ता. पाटोदा) भगवान चंद्रकांत गरड (रा. कोष्टीगल्ली, भूम), गणेश शिवाजी शिंदे (रा. वैद्यकिणी, ता. पाटोदा), दत्तात्रय जयसिंग खंडागळे (रा. मात्रेवाडी, ता. भूम), धनजंय भगवान मोटे (रा. गिरवली, ता. भूम), बाजीराव भगवान जाधव (रा. पाटोदा), अशोक उत्तम भोरे (रा. पारगाव, ता. वाशी), शंकर दिगंबर आवारे (रा. माळेवाडी), धोंडिबा बाबा येळे (रा. मोहरी), फय्याज मेहबूब सय्यद (रा. पाटोदा), लक्ष्मण प्रभू गायकवाड (रा. जातेगाव), पोपट नाना खरतोडे (रा. बोडकेवाडी), सुनील आश्रुबा बोबडे (रा. इट, ता. भूम), रावसाहेब उत्तम राजगुरु (रा. दिघोळ), किरण मुकुंद गोलेकर (रा. खर्डा), अकलाक अहमद शेख (रा. बार्शी नाका, ता. जि. बीड), अशोक रावसाहेब गिते (रा. दिघोळ) यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.