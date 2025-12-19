Parner News : वेठबिगारी ठेवलेल्या नऊ मजुरांची पोलिसांनी केली सुटका; दोन आरोपी ताब्यात

पारनेर - कुरुंद (ता. पारनेर) येथे वेगवेगळ्या ठिकाणाहून काम देतो असे सांगून काही मजुरांना आणले होते. त्यांना अर्ध पोटी ठेऊन किंवा अन्न पाणी न देता त्यांच्याकडून बळजबरीने गुरे चारण्याचे तसेच शेतातील कामे करून घेतले जात होती.अशा नऊ वेठबिगारी म्हणून ठेवलेल्या मजुरांची पारनेर पोलिसांनी काल (ता. 17) सुटका केली. त्यानंतर दोघांना त्यांच्या नातेवाईकांच्या तर उर्वरित सात जणांना अहिल्यानगर येथील स्नेहालयात पाठवण्यात आले आहे. यात दोन आरोपींनाही पोलिसांनी अटक केली आहे..याबाबत माहिती अशी की, आरकेश बड्या काळे व नितेश आरकेश काळे यांनी तुम्हाला चांगले काम देतो, असे गोड बोलून वेगवेगळ्या ठिकाणाहून पुणे रेल्वे स्टेशन, नगर रेल्वे स्टेशन तसेच शिरूर बस स्थानक अशा ठिकाणाहून या लोकांना आणले होते.काळे हे सुमारे दोन महिन्यापासून त्यांच्याकडून बळजबरीने शेतातील विविध कामे बळजबरीने करून घेत होते. तसेच त्यांना रात्री एका खोलीमध्ये कोंडून ठेवत असत..अश्या प्रकारे या नऊ कामगारांना सुमारे दोन महिन्यापासून काळे पिता पुत्रांनी डांबून ठेवले होते. याबाबतची माहिती पारनेर पोलिसांना समजल्यानंतर पोलिसांनी त्या नऊ व्यक्तीची सुटका करून काळे पिता पुत्रांना ताब्यात घेतले व त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.सुटका करून घेतलेल्या व्यक्तीची नावे पुढीलप्रमाणे : बाळू विठ्ठल भांगरे (वय-33 )रा. एकदरा ता. अकोले जिल्हा अहिल्यानगर,अक्षय सुरेश पायमोडे (वय-29) रा. कोथरूड पुणे, गोपाल जयाराम पाटोळे तालुका खामगाव जिल्हा बुलढाणा, जितेंद्र राजकमल (वय-28) कर्नाटक, प्रतिक रामभाऊ कांबळे (वय-29) पिंपरी चिंचवड, जिल्हा पुणे, संतोष कुमार (वय-30) पत्ता माहित नाही, विराज शेखर (वय-४५ )मध्य प्रदेश व एक मूकबधिर व्यक्ती अंदाजे (वय-40) अश्या नऊ जणांना काळे पिता पुत्रांनी बळजबरी घरी ठेऊन त्यांच्याकडून शेतातील तसेच जाणावरे चारण्याची कामे करून घेतली. हे सुमारे एक ते दिड महिण्यापासून सुरु होते..याबाबत छत्रपती संभाजी नगर वाळुंज येथील पोलीस ठाण्यात अर्चना साबळे यांनी आपले वडील हरवले असल्याची फिर्याद दिली होती. त्यानुसार पारनेर पोलिसांना गुप्त माहिती मिळाल्यानुसार पोलिसांनी कुरुंद येथे जाऊन या नऊ वेठ बिगाराची सुटका केली.यातील दोघांना त्यांच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आले तर सात जणांना आहिल्यानगर येथील स्नेहालयात दाखल करण्यात आले आहे..ही कारवाई उपविभागीय पोलीस अधिकारी शिरीष वमने यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक संतोष खेडकर, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नितीन खंडागळे, सहायक फौजदार शिवाजी कडूस, हवालदार अमोल धामणे, कल्याण लगड, सागर साबळे, सारंग वाघ, गणेश डोंगरे, महिला हवालदार हर्षदा ठुबे यांच्या पथकाने केली.पुढील तपास पोलीस निरीक्षक खेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलीस निरीक्षक खंडागळे व पारनेर पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.