अहिल्यानगर

Sangamner Crime: बैलांची वाहतूक करणारा कंटेनर ताब्यात; ३२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त; पोलिसांमुळे पुढील अनर्थ टळला!

livestock Transport law violation case: संगमनेर पोलिसांची धडक कारवाई; गोवंश तस्करीचा मोठा कट उधळला
Illegal Bull Transport Busted; Police Seize Goods Worth ₹32 Lakh

Illegal Bull Transport Busted; Police Seize Goods Worth ₹32 Lakh

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संगमनेर: तालुक्यातील कुरण येथून कत्तलीसाठी गोवंश जनावरे कर्नाटक राज्यात नेत असलेल्या तस्करांवर पोलिसांनी कारवाई करत गोवंश तस्करीचा प्रकार उघडकीस आणला. पुणे - नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील चंदनापुरी शिवारातील जावळेवस्ती येथे बुधवारी (ता.३१) पहाटे साडेचार वाजण्याच्या सुमारास उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. कुणाल सोनवणे यांच्या पथकाने कंटेनरला अडवून त्यातून २८ गोवंश जातीचे बैल ताब्यात घेतले. कारवाईत एकूण ३२ लाख ६० हजार रुपयांचा मुद्देमाल ताब्यात घेतला.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
police
crime
Action
district
Transport
Bull

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com