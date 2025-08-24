अहिल्यानगर

Ahilyanagar News:'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सार्वजनिक गणेश मंडळांवर पोलिसांचा वॉच'; २२१ गावांत एक गणपती; तीन हजार पोलिसांचा बंदोबस्त

One Ganesh Mandal per Village: प्रत्येक मंडळावर स्वतंत्र पथकाद्वारे वॉच ठेवण्यात येणार आहे. दरम्यान, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी बंदोबस्तासाठी तीन हजार पोलिस तैनात राहणार आहेत, अशी माहिती नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
Police maintain strict watch on Ganesh mandals in Ahmednagar district during Ganeshotsav 2025.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: जिल्ह्यात तीन हजार सार्वजनिक गणेश मंडळे असून, २२१ गावांमध्ये ‘एक गाव एक गणपती’ उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. उत्सव काळात मंडळांनी मंडप परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे आवश्‍यक आहे. प्रत्येक मंडळावर स्वतंत्र पथकाद्वारे वॉच ठेवण्यात येणार आहे. दरम्यान, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी बंदोबस्तासाठी तीन हजार पोलिस तैनात राहणार आहेत, अशी माहिती नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

