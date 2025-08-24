Ahilyanagar News:'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सार्वजनिक गणेश मंडळांवर पोलिसांचा वॉच'; २२१ गावांत एक गणपती; तीन हजार पोलिसांचा बंदोबस्त

अहिल्यानगर: जिल्ह्यात तीन हजार सार्वजनिक गणेश मंडळे असून, २२१ गावांमध्ये ‘एक गाव एक गणपती’ उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. उत्सव काळात मंडळांनी मंडप परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे आवश्यक आहे. प्रत्येक मंडळावर स्वतंत्र पथकाद्वारे वॉच ठेवण्यात येणार आहे. दरम्यान, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी बंदोबस्तासाठी तीन हजार पोलिस तैनात राहणार आहेत, अशी माहिती नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. .Ramdas Athawale: अपेक्षित जागा न मिळाल्यास स्वबळावर लढा: रामदास आठवले यांचा आदेश; राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षांसोबत युती हाेणार नाही.कराळे यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी जिल्हा पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, अपर पोलिस अधीक्षक वैभव कलुबर्मे, सोमनाथ वाघचौरे, पोलिस निरीक्षक किरणकुमार कबाडी उपस्थित होते..कराळे म्हणाले, गणेशोत्सव दरम्यान कडक पोलिस बंदोबस्त तैनात केला जाणार आहे. यावेळी तीन हजार पोलिसांचा बंदोबस्त राहणार आहे. या काळात पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या रजा रद्द करण्यात आल्या आहेत. गणेशोत्सव काळात कोणताही अनुचित प्रकार होणार नाही, याची पोलिस प्रशासनाकडून खबरदारी घेण्यात येत आहे. सार्वजनिक गणेश मंडळांना मंडप परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. गणेश मंडळांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहे की नाही, याची पाहणी केली जाणार आहे, तसेच सोशल मीडियावरही पोलिसांचा वॉच राहणार आहे. यासाठी पथके नियुक्त करण्यात येत आहेत..५०० समाजकंटक रडारवरगणेशोत्सव काळात समाजकंटकांना जिल्ह्यातून हद्दपार करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. सुमारे ४०० ते ५०० समाजकंटकांची यादी तयार असून, त्यांना जिल्ह्यातून हद्दपार केले जाणार आहेत. दरम्यान, गणेशोत्सव काळात दोन अपर पोलिस अधीक्षक, सात पोलिस उपअधीक्षक, तीन हजार पोलिस कर्मचारी, होमगार्ड, एसआरपीची तुकडी असा पोलिस बंदोबस्त राहणार आहे. ड्रोन व सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचाही वापर करण्यात येणार असल्याचे कराळे यांनी स्पष्ट केले..धक्कादायक! 'संगमनेर तालुक्यात कुत्र्यांचे भांडण, मालकांमध्ये वाद; कुऱ्हाडीच्या घावाने कुत्रा जखमी, ‘कुत्र शेळ्यांवर धावलं अन्...मनपा, महावितरणला सूचनामनपा आणि महावितरण अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना सूचना केल्या आहेत. शहरात रस्त्यांची कामे अपूर्ण अवस्थेत आहेत. त्याबाबत तातडीने उपाययोजना करण्याचे मनपा अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात आले आहे. शहरातील विजेच्या तारा व वायरिंगसंदर्भात कार्यवाही करण्याच्या सूचना महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या असल्याचे कराळे यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.