Ajit Pawar: मेळाव्याने राष्ट्रवादीला मिळणार नवी ऊर्जा?; अजित पवारांच्या मेळाव्याकडे लक्ष, डिंभे-माणिकडोह बोगदा इतर मुद्दे महत्त्वाचे

-समीरण बा. नागवडेश्रीगोंदे: उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे राष्ट्रवादीच्या शेतकरी मेळाव्याच्या निमित्ताने उद्या (ता.२९) श्रीगोंद्यात येत आहेत. त्यामुळे ते डिंभे ते माणिकडोह बोगदा, कुकडी कारखान्याचे ''एनसीडीसी''चे कर्ज त्याचबरोबर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आदी मुद्द्यांवर काय बोलणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. .MLA Abhijit Patil: मराठा समाजाच्या ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन घ्यावे: आमदार अभिजित पाटील;'राज्य सरकारने यावर तोडगा काढावा'.राज्य बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब नाहाटा व राज्य पणन सहकारी संघाचे अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे हे यापूर्वीच राष्ट्रवादीत काम करीत आहेत. विधानसभा निवडणुकीनंतर मोठ्या राजकीय हालचाली होऊन माजी आमदार राहुल जगताप, नागवडे कारखान्याचे अध्यक्ष राजेंद्र नागवडे, ज्येष्ठ नेते घनश्याम शेलार, अण्णासाहेब शेलार यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केले. त्यामुळे सध्या तालुक्यात सर्वाधिक नेते असलेला पक्ष राष्ट्रवादी बनला आहे. त्याचबरोबर राज्य पातळीवर महायुती असली, तरी स्थानिक पातळीवरील सगळे पाचपुते विरोधक राष्ट्रवादीत एकवटले आहेत..त्यामुळे पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व नगरपरिषद या आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीला स्वतःची ताकद आजमावण्यासाठी स्वबळावर निवडणुका लढवाव्या लागणार आहेत. हे सगळे नेते मनाने एकत्र येण्याची गरज आहे. शिवाय, महायुती असल्याने या निवडणुका स्वबळावर की युतीत लढवायच्या, याबाबत अजित पवार काय बोलणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..त्याचबरोबर कुकडी लाभक्षेत्रासाठी अतिशय महत्त्वाचा असलेला डिंभे ते माणिकडोह बोगद्याचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. हा बोगदा मार्गी लागण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यावर पवार यांनी बोलण्याची सामान्यांना अपेक्षा आहे..एकूणच, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मेळाव्याने राष्ट्रवादीला नवी ऊर्जा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, त्यासाठी या सात नेत्यांना एकदिलाने राहण्याचा कानमंत्र पवार यांना द्यावा लागणार आहे. त्याचबरोबर येथील स्थानिक प्रश्नांना देखील अजित पवार यांनी हात घालण्याची अपेक्षा आहे..Srirampur News:'उद्योजकांच्या मागण्यांना हिरवा कंदिल'; श्रीरामपूर एमआयडीसीत जिल्हा उद्योग मित्र समितीची बैठक.कुकडी कारखान्याच्या मुद्द्याकडे लक्षमाजी आमदार राहुल जगताप यांच्या नेतृत्वाखालील कुकडी सहकारी साखर कारखाना सध्या अडचणीतून मार्गक्रमण करीत आहे. कारखान्याचा ''एनसीडीसी''चे सुमारे १३८ कोटींचे कर्ज मिळण्याचा प्रस्ताव शासन दरबारी प्रलंबित आहे. त्याला राज्य शासनाची थकहमी आवश्यक आहे. त्याबाबत अजित पवार काही बोलतात का, याकडे जगताप समर्थकांचे लक्ष लागले आहे.