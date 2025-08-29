अहिल्यानगर

Ajit Pawar: मेळाव्याने राष्ट्रवादीला मिळणार नवी ऊर्जा?; अजित पवारांच्या मेळाव्याकडे लक्ष, डिंभे-माणिकडोह बोगदा इतर मुद्दे महत्त्वाचे

Ajit Pawar’s Rally: पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व नगरपरिषद या आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीला स्वतःची ताकद आजमावण्यासाठी स्वबळावर निवडणुका लढवाव्या लागणार आहेत. हे सगळे नेते मनाने एकत्र येण्याची गरज आहे.
Ajit Pawar’s rally attracts attention; NCP pins hopes on revival, key issues like Dimbhe-Manikdoh tunnel in spotlight.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-समीरण बा. नागवडे

श्रीगोंदे: उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे राष्ट्रवादीच्या शेतकरी मेळाव्याच्या निमित्ताने उद्या (ता.२९) श्रीगोंद्यात येत आहेत. त्यामुळे ते डिंभे ते माणिकडोह बोगदा, कुकडी कारखान्याचे ''एनसीडीसी''चे कर्ज त्याचबरोबर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आदी मुद्द्यांवर काय बोलणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

