Lord Darade: 'भगवान दराडेंची ठाकरे गटाला सोडचिठ्ठी'; पाथर्डी तालुक्यात राजीनाम्यामुळे मोठे खिंडार पडले

पाथर्डी: शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे गटाचे) तालुकाध्यक्ष भगवान दराडे यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे तालुक्यात ठाकरे गटाला मोठे खिंडार पडले आहे. दराडे हे गत तीन वर्षांपासून तालुकाध्यक्ष म्हणून काम पाहत होते. .दराडे हे १९८८ सालापासून शिवसेनेचे काम करत होते. सामान्य शिवसैनिक असताना स्व. मोहनराव पालवे, स्व. दामूअण्णा कारखेले यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी तालुक्यात शिवसेनेच्या शाखेचे मोठे जाळे पसरवले होते. पक्षाच्या आदेशाचे पालन करत तालुक्यात विविध उपक्रम राबवण्यासाठी ते अग्रेसर होते. दराडे यांना पदावरून काढण्यासाठी अनेकवेळा पक्षातूनच मोठा प्रयत्न करण्यात आला. .मात्र पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी असलेल्या जवळकीमुळे त्यांना या पदावरून हटवण्यात आले नाही. आज त्यांनी आपला राजीनामा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, आमदार आदित्य ठाकरे व जिल्हासंपर्क प्रमुख आमदार सुनील शिंदे यांना पाठवला आहे. तालुक्यातील दराडे यांची भाजप व राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या नेत्यांशी चांगली सलगी असल्याने ते नेमक्या कोणत्या पक्षात जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.