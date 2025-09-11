अहिल्यानगर

Lord Darade: 'भगवान दराडेंची ठाकरे गटाला सोडचिठ्ठी'; पाथर्डी तालुक्यात राजीनाम्यामुळे मोठे खिंडार पडले

Political Earthquake in Pathardi: दराडे हे १९८८ सालापासून ​शिवसेनेचे काम करत होते. सामान्य शिवसैनिक असताना स्व. मोहनराव पालवे, स्व. दामूअण्णा कारखेले यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी तालुक्यात शिवसेनेच्या शाखेचे मोठे जाळे पसरवले होते.
Bhagwan Darade’s resignation delivers a major blow to Thackeray group in Pathardi taluka politics.

सकाळ वृत्तसेवा
पाथर्डी: शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे गटाचे) तालुकाध्यक्ष भगवान दराडे यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे तालुक्यात ठाकरे गटाला मोठे खिंडार पडले आहे. दराडे हे गत तीन वर्षांपासून तालुकाध्यक्ष म्हणून काम पाहत होते.

