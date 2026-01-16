Shevgaon Politics:शेवगावच्या उपनगराध्यक्षपदी सिरोजोद्दीन पटेल;भाजपच्या अंतर्गत वादानंतर राष्ट्रवादी-शिवसेनेची युती!

शेवगाव: शेवगाव नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सिरोजोद्दीन पटेल यांची बिनविरोध निवड झाली. उपनगराध्यक्षपदासाठी चार पक्षांकडून सहा अर्ज दाखल झाले होते. मात्र भाजपमध्ये झालेल्या अंतर्गत वादानंतर पाच उमेदवारांनी अर्ज माघारी घेतल्याने पटेल यांचा मार्ग मोकळा झाला व त्यांची बिनविरोध निवड जाहीर करण्यात आली..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.तहसील कार्यालयात गुरुवारी (ता. १५) सकाळी ११ वाजता पीठासीन अधिकारी तथा नगराध्यक्षा माया मुंढेंच्या अध्यक्षतेखाली व मुख्याधिकारी विजया घाडगे यांच्या उपस्थितीत विशेष सभा घेण्यात आली. यावेळी उपनगराध्यक्ष व स्वीकृत सदस्यांची निवड प्रक्रिया पार पडली. सकाळी १० ते १२ या वेळेत अर्ज दाखल करण्यात आले. .राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून नीलेश रोकडे व सिरोजोद्दीन पटेल, भाजपकडून सागर फडके व नितीन दहिवाळकर, शिवसेनेकडून आशुतोष डहाळे, तर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून वजीर पठाण यांनी अर्ज दाखल केले. सर्व अर्ज वैध ठरले..दुपारी अर्ज माघारीच्या वेळेत भाजपच्या उमेदवारांमध्ये अर्ज मागे घेण्यावरून वाद झाला. या वादानंतर सागर फडकेंनी अर्ज मागे घेतला. तर नितीन दहिवाळकर यांनीही अर्ज मागे घेत विनायक मोहिते, गीता लांडे या नगरसेवकांसह सभागृहातून बाहेर पडले. भाजपमधील या अंतर्गत वादानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नीलेश रोकडे, शिवसेनेचे आशुतोष डहाळे व राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे वजीर पठाण यांनीही अर्ज माघारी घेतले. परिणामी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सिरोजोद्दीन पटेल यांची उपनगराध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाल्याचे मुख्याधिकारी घाडगेंनी अधिकृतपणे जाहीर केले. पटेल यांच्या अर्जावर सुचक म्हणून सलामबी कुरेशी तर अनुमोदक तृषा भारस्कर यांच्या सह्या आहेत..माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !.स्वीकृत नगरसेवकपदी तिघांची निवडदरम्यान, स्वीकृत नगरसेवकपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजिंक्य लांडे, भाजपचे गणेश कोरडे व शिवसेनेचे साईनाथ आधाट यांची निवड झाली. प्रत्येकी चार-चार नगरसेवकांचे संख्याबळ असल्याने शिवसेनेचे साईनाथ आधाट व राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे हरीश भारदे यांच्यात चिठ्ठीद्वारे निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये आधाट यांची स्वीकृत सदस्यपदी निवड झाली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.