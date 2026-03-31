Prajakt Tanpure: प्राजक्त तनपुरे पुन्हा रिंगणात, अपक्ष लढणार?; राहुरी विधानसभा पोटनिवडणूक, कर्डिलेंविरुद्ध लढतीची शक्यता!

राहुरी : राहुरी विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता मावळली आहे. कार्यकर्त्यांच्या आग्रहामुळे माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे निवडणूक लढविण्यावर ठाम आहेत. त्यांनी भगवी टोपी व भगवी शाल परिधान करून हिंदुत्ववादी भूमिका घेतल्याने अपक्ष लढणार असल्याचे तनपुरे यांच्या विश्वसनीय सूत्रांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले..राहुरी विधानसभेची पोटनिवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुरीच्या दौऱ्यात जाहीर केले होते. फडणवीस यांनी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत भाजपचे संभाव्य उमेदवार अक्षय कर्डिले व माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्यासमवेत बैठका सुरू केल्या आहेत. परंतु अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही..भाजपकडून उमेदवारी जाहीर झाली नसली, तरी दिवंगत आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांचे पुत्र अक्षय कर्डिले यांची उमेदवारी निश्चित मानली जात आहे. त्यांच्या विरोधात माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे उभे ठाकले, तर अटीतटीची लढत होणार आहे. तनपुरे यांना विधान परिषदेची उमेदवारी देण्याचा शब्द देऊन ही निवडणूक एकतर्फी किंवा बिनविरोध करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न सुरू आहे..राहुरी तालुक्यात जन आशीर्वाद यात्रेच्या निमित्ताने तनपुरे यांनी मतदारांच्या गाठीभेटी घेतल्या. यावेळी मतदारांनी त्यांना भाजप प्रवेश करू नये, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या चिन्हावर किंवा अपक्ष निवडणूक लढा, असा आग्रह धरला. या आग्रहाखातर तनपुरे निवडणूक लढविण्यावर ठाम आहेत. .त्यांनी मागील काही महिन्यांपासून जाहीरपणे हिंदुत्ववादी भूमिका घेतल्याने अपक्ष निवडणूक लढविणार आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले. असे झाल्यास भाजपचे अक्षय कर्डिले यांच्या विरोधात तनपुरे अशी अटीतटीची लढत होण्याची शक्यता बळावली आहे. येत्या दोन-तीन दिवसांत निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.