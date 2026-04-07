Rahuri Bypoll: प्राजक्त तनपुरे यांची माघार; रवींद्र चव्हाण, राधाकृष्ण विखे पाटील यांची शिष्टाई, अक्षय कर्डिले यांचा मार्ग मोकळा?

राहुरी : राहुरी विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी नाट्यमय घडामोडी घडल्या. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात अर्धा तास चर्चा केली. चर्चेनंतर तनपुरे यांनी उमेदवारी अर्ज न भरण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे या दोघांची शिष्टाई यशस्वी झाली. .राहुरी येथे सोमवारी (ता. ६) भाजपचे उमेदवार अक्षय कर्डिले यांचा अर्ज भरण्यापूर्वी प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण व पालकमंत्री विखे पाटील यांनी तनपुरे यांचे जनसंपर्क कार्यालय गाठले. तनपुरे यांनी मांडलेल्या मतदारसंघातील विविध प्रश्नांवर चर्चा करून, ते सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर चर्चा घडवली. यावेळी प्राजक्त तनपुरे, त्याचे बंधू हर्ष तनपुरे बैठकीत उपस्थित होते. ''कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतो,'' असे तनपुरे यांनी प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण व पालकमंत्री विखे पाटील यांना सांगितले. तनपुरेंनी उपस्थित कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला..तनपुरे म्हणाले की, भारतीय सैन्य दलाचा दारूगोळा साठवणुकीसाठी राहुरी तालुक्यात के. के. रेंजनजीक ७००० एकर क्षेत्र अधिग्रहित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाला मान्यता दिली. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये घबराट आहे. हे जमीन अधिग्रहण रद्द करावे. तनपुरे सहकारी साखर कारखान्यास राष्ट्रीय विकास महामंडळाचे पावणे पाचशे कोटींचे कर्ज प्रकरणाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळावी. .मुळा धरणाची उंची वाढविण्याऐवजी धरणातील गाळ काढून साठवणूक क्षमता वाढवावी. राहुरी नगर परिषदेच्या विविध रस्त्यांच्या कामांना निधी उपलब्ध करून द्यावा. यासह विविध प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा झाली. ज्या प्रश्नांसाठी निवडणूक लढवायची होती, ते मार्गे लावण्याचे आश्वासन मिळाले आहे. आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांच्या निधनामुळे पोटनिवडणूक भावनिक आहे. त्यामुळे थांबण्याचा निर्णय घेऊन त्याग करीत आहे. या त्यागाची जाणीव ठेवून कार्यकर्त्यांना राजकीय सुरक्षा देण्याची ग्वाही मिळाली आहे..आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांच्या निधनामुळे विधानसभेची पोटनिवडणूक भावनिक आहे. त्यामुळे प्राजक्त तनपुरे यांना थांबण्याची विनंती करण्यासाठी आलो. त्यांनी राहुरी तालुक्यातील काही महत्त्वाचे प्रश्न मांडले. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर सकारात्मक चर्चा घडवून आणली. तनपुरे योग्य निर्णय घेतील.- रवींद्र चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष, भारतीय जनता पक्ष..मागील वीस वर्षांत फक्त पाच वर्षे राहुरी तालुक्याचा लोकप्रतिनिधी राहिला. त्यामुळे तालुक्यातील अनेक महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यासाठी पंधरा दिवसांपासून गावोगावी भेटीगाठी घेऊन कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली. त्यांनी अपक्ष निवडणूक लढविण्याचा आग्रह केला. परंतु मुख्यमंत्री, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष व पालकमंत्री यांनी प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यामुळे पोटनिवडणुकीत थांबण्याचा निर्णय घेतला.- प्राजक्त तनपुरे, माजी मंत्री, राहुरी.