घुले पाटील कारखान्याच्या अध्यक्षपदी डॉ. नरेंद्र घुले, पांडुरंग अभंग उपाध्यक्ष

नेवासे : तालुक्यातील भेंडे येथील लोकनेते मारुतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखाना अध्यक्षपदी माजी आमदार नरेंद्र घुले तर उपाध्यक्षपदी माजी आमदार पांडुरंग अभंग यांची बिनविरोध निवड झाली. निवडीनंतर मावळते अध्यक्ष माजी आमदार चंद्रशेखर घुले पाटील यांच्या हस्ते नवनिर्वाचित अध्यक्ष-उपाध्यक्षांचा सत्कार करण्यात आला. लोकनेते मारुतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखाना संचालक मंडळाच्या 21 जागांची निवडणूक माजी आमदार नरेंद्र घुले व माजी आमदार चंद्रशेखर घुले नेतृत्वाखालील ( ता. २१) जानेवारी रोजी बिनविरोध झाली होती. हेही वाचा - राजू-राणीच्या आत्महत्येची गोष्ट ज्ञानेश्वर'च्या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदाचे निवडीसाठी मंगळवार (ता. २) रोजी सकाळी निवडणूक निर्णय अधिकारी दिग्विजय आहेर यांचे अध्यक्षतेखाली नवनिर्वाचित संचालकांची सभा कारखाना अतिथीगृहात संपन्न झाली. अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदासाठी अनुक्रमे माजी आमदार नरेंद्र मारुतराव घुले व पांडुरंग गमाजी अभंग यांचे एकमेव उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्याने ही निवड बिनविरोध झाल्याची घोषणा निवडणूक अधिकारी आहेर यांनी केली. यावेळी मावळते अध्यक्ष माजी आमदार चंद्रशेखर घुले, जेष्ठ संचालक अड देसाई देशमुख, डॉ. क्षितिज घुले पाटील, काकासाहेब नरवडे, विठ्ठल लंघे, बबन भुसारी, कार्यकारी संचालक अनिल शेवाळे यांचेसह सर्व नवनिर्वाचित संचालक उपस्थित होते. दरम्यान निवडी जाहीर झाल्यानंतर अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र घुले, माजी अध्यक्ष चंद्रशेखर घुले, उपाध्यक्ष पांडुरंग अभंग , डॉ. क्षितिज घुले यांच्यासह उपस्थितांनी स्वर्गीय लोकनेते मारुतराव घुले पाटील यांच्या स्मृतीस्थळी दर्शन घेतले. लोकनेते घुले पाटलांची परंपरा कायम ठेवणार : डॉ. घुले " स्वर्गीय लोकनेते मारुतराव घुले पाटील यांनी शेतकरी, कामगार व कष्टकरी यांच्या श्रमाला प्रतिष्ठा देण्याची शिकवण आपल्याला घालून दिली आहे. त्यांच्याच विचाराची परंपरा आपण कायम ठेवणार आहे, अशी प्रतिक्रिया निवडीनंतर लोकनेते मारुतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर साखर कारखान्याचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र घुले पाटील यांनी 'सकाळ'शी बोलतांना दिली. अहमदनगर

