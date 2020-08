‘या’बाबत शरद पवारांशी चर्चा झाली आहे, भाजपचे खासदार डॉ. विखे यांच्याशी समन्वय ठेऊ

राहुरी ( अहमदनगर ) : राहुरी , नगर व पारनेर तालुक्यात ' के . के . रेंज ' च्या प्रस्‍तावित विस्तारीकरण क्षेत्रातील गावांमध्ये भारतीय सैन्य दलाचे अधिकारी दररोज सर्वेक्षण करीत आहेत . त्यामुळे , नागरिकांमध्ये संभ्रम व भीती पसरली आहे . नागरिकांनी घाबरू नये . या प्रश्नावर लोकप्रतिनिधी म्हणून माझ्यासह आमदार निलेश लंके , जिल्हा परिषद सदस्य धनराज गाडे तीव्र विरोध करू . खासदार डॉ . सुजय विखे यांच्याशी समन्वय ठेवू . राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्यासमवेत लवकरच केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याबरोबर बैठक घेऊन , कुणावरही अन्याय होऊ देणार नाही , अशी ग्वाही नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिली .

बुधवारी राहुरी कृषी विद्यापीठ येथे पत्रकार परिषदेत मंत्री तनपुरे बोलत होते . जिल्हा परिषद सदस्य धनराज गाडे उपस्थित होते . मंत्री तनपुरे म्हणाले , सैन्य दलाचे अधिकारी सर्वेक्षण करीत असल्याने सामान्य नागरिकांमध्ये जमिनींच्या अधिग्रहणाविषयी संभ्रम निर्माण होणे स्वाभाविक आहे . मुळा धरणात जमिनी गेलेल्या विस्थापित नागरिकांचे पुनर्वसन होऊन , एक पिढी स्थिरस्थावर झाली . धरणामुळे जमिनी बागायती झाल्या . पुन्हा , के . के . रेंजची टांगती तलवार डोक्यावर असल्याने घबराट पसरली आहे . के . के . रेंजच्या विस्तारीकरणात मुळा धरणाला धोका होऊ शकतो . दुसरीकडे जिरायत जमीनी अधिग्रहित कराव्यात . अशी आमची भूमिका आहे .

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांची आम्ही भेट घेऊन व्यथा मांडली . त्यांच्यासमवेत संरक्षण मंत्र्यांची भेट घेणार आहे . खासदार डॉ . सुजय विखे यांनी संरक्षण मंत्र्यांची भेट घेतली . त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे . या प्रश्नावर सर्व लोकप्रतिनिधी पक्षभेद विसरून एकत्र जनतेच्या पाठीशी राहू . सैन्यदलाच्या अधिकाऱ्यांनी जमिनींचे उच्च मूल्यांकन व औद्योगिक प्रयोजनाची माहिती घेण्यासाठी मूल्यांकनाची माहिती घेतली असल्याचे समजते . त्याविषयी नगर येथील सैन्यदलाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेणार आहे . जय जवान . जय किसान याचा समतोल राहावा . यासाठी अग्रभागी राहू . असेही मंत्री तनपुरे यांनी सांगितले . संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Press Conference of Minister Prajakt Tanpure at Rahuri regarding KK Range