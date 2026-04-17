Kashinath Date: गुणवत्तापूर्ण कामांना प्राधान्य द्या : आमदार काशिनाथ दाते, पंचायत समितीतील आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना सूचना

पारनेर, टाकळी ढोकेश्वर: तालुक्यातील विकासकामे वेळेत व दर्जेदार पूर्ण झाली पाहिजेत. कामाच्या गुणवत्तेत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा आमदार काशिनाथ दाते यांनी दिला. .पारनेर येथे पंचायत समितीत पार पडलेल्या टंचाई व विकासकामांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी भाजप नेते विश्वनाथ कोरडे, विक्रमसिंह कळमकर, सचिन वराळ, सुनील थोरात, युवराज पठारे, सोनाली सालके, सुषमा रावडे उपस्थित होते..आमदार दाते म्हणाले की, नागरिकांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी जाऊन तत्काळ तोडगा काढावा. प्रशासनाने अधिक गतिमान व लोकाभिमुख पद्धतीने काम करणे गरजेचे आहे..जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या योजनांबाबत अपूर्ण कामांना पूर्णत्वाचा दाखला देऊ नका. सर्व कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करून १ जूनपर्यंत अहवाल सादर करा. 'लघुपाटबंधारे'ची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्यावर भर देण्याचे त्यांनी सांगितले..प्रधानमंत्री आवास, रमाई, शबरी घरकुल योजनांतील अपूर्ण घरे तातडीने पूर्ण करा. राज्य शासनाने घरकुल अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ केली असून, त्याचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचवावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी गटविकास अधिकारी दिलीप सोनकुसळे यांच्यासह विविध विभागांतील अधिकारी उपस्थित होते..तालुक्यातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर टँकरने पाणीपुरवठ्यावर अवलंबून न राहता कायमस्वरूपी उपाययोजना राबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जलसंधारण, पाणीपुरवठा योजना व नियोजनबद्ध वापरावर भर देत नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने प्रभावी पावले उचलावीत.- काशिनाथ दाते, आमदार.