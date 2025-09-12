अहिल्यानगर

Sai Durbar: साई दरबारातील भाविकांची ‘काउंटिंग’; प्रिस्मा एआय कंपनीकडून सॉफ्टवेअर भेट, संस्थानकडून डाॅ. श्रीराम अय्यर यांचा सत्कार

AI Technology at Sai Darbar: या प्रणालीमुळे दर्शनार्थी भाविकांची नेमकी संख्या उपलब्ध होईल. त्याआधारे साई संस्थान आणि राज्य सरकारला भविष्यातील विकास योजनांचे नियोजन करणे सुलभ होईल. भाविकांच्या सुरक्षेसह दर्शन व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करता येईल.
Sai Sansthan honors Dr. Shriram Iyer after Prisma AI gifts devotee counting software.

सकाळ वृत्तसेवा
शिर्डी: साईदर्शनासाठी नेमके किती भाविक आले आणि गेले, याची दैनंदिन गणती करण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानावर आधारित पीपल काउंटिंग प्रणाली आजपासून साई संस्थानमध्ये कार्यान्वित करण्यात आली. प्रिस्मा एआय कंपनीचे अध्यक्ष डाॅ. श्रीराम अय्यर यांनी या प्रणालीचे साॅफ्टवेअर साई संस्थानला भेट दिले. त्यांच्या उपस्थितीत साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्या हस्ते आज ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली.

