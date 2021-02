Promise Day रोहित पवार मरेपर्यंत तुमच्यासोबत राहीन...!

कर्जत : 'प्रॉमिस डे'च्या दिवशी एकमेकांना वचनात अडकून ठेऊन आयुष्यभर साथ द्यायची हे आपण ऐकलं आहे. परंतु अनेक तरुणांनी चक्क आमदार रोहित पवारांनाच 'प्रॉमिस डे'च्या निमित्ताने प्रॉमिस केलंय. 'रोहितदादा मरेपर्यंत मी तुमच्या सोबत राहीन' असे सोशल मिडियात वारं सुरू झालंय. फेसबुक, इन्स्टाग्राम,ट्विटर,व्हाट्सअप आदी माध्यमांवर प्रॉमिस करीत तरुणाई आमदार रोहित पवारांच्या प्रेमासाठी वचनबद्ध झाली आहे. युवकांनी थेट रोहित पवार यांना केलेलं हे प्रॉमिस सध्या चर्चेचा विषय झाला आहे. हेही वाचा - तुरीचे किती उत्पादन घेता फेब्रुवारी महिना हा प्रेमाचा महिना म्हणून तरुणाई साजरी करताना दिसते. ७ फेब्रुवारी ते १४ फेब्रुवारीपर्यंत प्रेमाचे अनेक रंग उधळताना दिसते.७ फेब्रुवारीला 'रोझ डे' ,८ फेब्रुवारीला 'प्रपोज डे', ९ फेब्रुवारीला 'चॉकलेट डे' १० फेब्रुवारीला 'टेडी डे', ११ फेब्रुवारीला 'प्रॉमिस डे' १२ फेब्रुवारीला 'हग डे', १३ फेब्रुवारीला 'किस डे', १४ फेब्रुवारीला 'व्हॅलेंटाईन डे' असे हे दिवस तरुणाई साजरी करते. युवा आणि संवेदनशील म्हणून ओळख असलेल्या आमदार रोहित पवारांची राज्यभर मोठी फळी आहे. राज्यभरातील युवकांच्या असणाऱ्या अडचणी समजून घेत त्यांना योग्य न्याय कसा मिळेल? यासाठी ते नेहमी युवकांच्या संपर्कात असतात. युवकांशी संवाद साधण्यासाठी व विविध बैठका घेण्यासाठी अनेकवेळा ते वेगवेगळ्या जिल्ह्यात जात असतात तेंव्हा त्यांच्या स्वागताला आणि सभेला होत असलेली गर्दी त्यांची लोकप्रियता सिद्ध करते. मतदारसंघातील असो वा मतदारसंघाच्या बाहेरील असो आपल्या कार्यकर्त्याशी एकदा संवाद साधला की त्याला कायम स्मरणात ठेवणारी आमदार रोहित पवारांची स्मरणशक्ती राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या स्मरणशक्तीसारखीच आहे. त्यामुळेच युवकांच्या हृदयात 'मिनी शरद पवार' असलेले रोहित पवार तरुणाईला हवेहवेसे वाटतात. असं नेतृत्व जपलं पाहिजे,वाढवलं पाहिजे!

'प्रॉमिस डे'च्या निमित्ताने मी रोहितदादांना प्रॉमिस केलं आहे की, मरेपर्यंत तुमच्यासोबत राहील. रोहितदादा हे नव्या पिढीचे, युवकांच्या मनातील खंभीर नेते आहेत, ते युवकांसाठी कायम झटत असतात, आणि असं नेतृत्व आपण कायम जपलं पाहिजे, वाढवलं पाहिजे. रोहितदादांच्या सोबत शेवटपर्यंत काम करण्याची इच्छा आहे.

- अमोल मोटे (रोहित पवार समर्थक) संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: Promise given by youth to Rohit Pawar