Rahuri News:'महापुरूषांची विटंबना, सकल हिंदू समाजाचा मोर्चा'; कायद्यात बदल करून आरोपींना कठोर शिक्षेची तरतूद व्हावी!

राहुरी: राहुरी येथे सोमवारी सकल हिंदू समाजातर्फे पोलिस ठाण्यावर मोर्चा काढण्यात आला. महापुरुषांच्या फलकाची विटंबना करणाऱ्या समाज कंटकांवर कठोर कारवाई करावी, या मागणीचे निवेदन पोलिस निरीक्षक संजय ठेंगे यांना देण्यात आले. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .मोर्चात माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे, युवा नेते अक्षय कर्डिले, नगराध्यक्ष भाऊसाहेब मोरे, छत्रपती संभाजी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष राजूभाऊ शेटे, युवा नेते हर्ष तनपुरे, भाजपचे तालुकाध्यक्ष सुरेश बानकर, तनपुरे समर्थक सागर तनपुरे, प्रतीक तनपुरे, कर्डिले समर्थक रवींद्र म्हसे, सुनील पवार, शिवाजी सोनवणे, गणेश खैरे, राजेंद्र उंडे उपस्थित होते. .तनपुरे म्हणाले, महापुरुषांचा अवमान आणि हिंदू समाजावर अत्याचार सहन केला जाणार नाही. राहुरी शहरात महापुरुषांच्या पुतळ्याची विटंबना झाली. या घटनेतील आरोपींना अटक करण्याच्या मागणीसाठी रस्ता रोको आंदोलन, अन्नत्याग उपोषण केले. घटनेनंतर आठ महिने उलटले, परंतु एकाही आरोपीला अटक झाली नाही. पोलिस खात्याची निष्क्रियता समोर आली आहे..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध 'गेमचेंजर' खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध... कर्डिले म्हणाले, कोल्हापूर येथील महापुरुषांच्या फलकाच्या विटंबनाप्रकरणी अटक केलेल्या दोन्ही आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी. अशा आरोपींना फाशी किंवा जन्मठेप झाली पाहिजे. धर्मवीर छत्रपती संभाजी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष शेटे म्हणाले, अशा घटनांना पायबंद घालण्यासाठी कायद्यात बदल करून, आरोपींना कठोर शिक्षेची तरतूद केली पाहिजे.